Sofia Wiedenroth muss sich mit Platz zwei zufriedengeben

Erste Nicole Göldi und Zweite Sofia Wiedenroth: So lautete Anfang September das Ergebnis beim E-Mountainbike Cross Country Weltcup in Spa-Francorchamps in Belgien. Und nur zwei Wochen später gab es in Girona (Spanien) genau das gleiche Bild. Wieder einmal entschied die Schweizerin Göldi die beiden Rennen beim E-MTB Cross Country Weltcup für sich und wieder einmal musste sich die Lindauer Profimountainbikerin Wiedenroth vom Specialized Enduro Team mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Heftiges Programm hinterlässt seine Spuren

Diesmal war es jedoch etwas anders als noch in Belgien. Da prangerte Wiedenroth die fehlende Chancengleichheit an – so ist Göldi von Trek mit einem extrem starken Motor von Bosch unterwegs. In Girona spielte die „technische Unterlegenheit“ allerdings nicht die entscheidende Rolle. „Sie ist schon wirklich gut gefahren“, lobte Wiedenroth ihre Konkurrentin. Entsprechend verdient sei ihr Sieg gewesen. Die Lindauerin kam nämlich nicht an ihr stärkstes Niveau heran. Sie zeigte sich vom heftigen Programm der vergangenen Wochen „erschöpft“. Nach Platz vier bei der Weltmeisterschaft in Les Gets startete sie eben beim Weltcup in Belgien und wiederum nur eine Woche später bei der E-Serie sowie der normalen Serie der Enduro World Series in Crans-Montana (Schweiz). Zu ihrer großen Freude entschied Wiedenroth das Rennen der E-Serie für sich – in Girona war ihr Tank nun aber so ziemlich leer. Deshalb überwog bei der Lindauerin auch die Zufriedenheit, dass sie ihre anderen Rivalinnen Sandra Santanyes Murillo (Spanien), Josefina Casadey (Argentinien) und Mireia Pi Madrenas (Spanien) hinter sich gelassen hat. Im Gesamtklassement rückte Wiedenroth somit vom dritten auf den zweiten Rang vor. „Das ist schon gut“, so die Radsportlerin des TSV Niederstaufen.

Wiedenroth nähert sich ihrem Saisonende. An zwei Rennen möchte die Lindauerin aber noch teilnehmen. Zum einen plant sie ihren Start am Donnerstag beim Finale der E-Serie der Enduro World Series in Finale Ligure (Italien). Bestenfalls möchte sie hier ihren zweiten Gesamtrang verteidigen, doch nach einer insgesamt sehr kräftezehrenden Woche wäre sie schon froh, „es an den Start zu schaffen und gesund ins Ziel zu kommen“. Ihren endgültigen Saisonabschluss hat Wiedenroth dann am Samstag, 15. Oktober, im spanischen Barcelona. Es ist die letzte Station des E-Mountainbike-Weltcups, und auch hier geht die Lindauerin als Gesamtzweite ins Rennen.