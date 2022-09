Sofia Wiedenroth fordert Chancengleichheit im E-Mountainbike-Sport

David List vom RSV Seerose Friedrichshafen musste beim Weltcup-Saisonfinale in Val di Sole passen. Wie sein Team Lexware Mountainbike mitteilte, infizierte sich der Mountainbiker mit dem Coronavirus. Sein Teamkollege Martin Vidaurre machte dagegen „die Sensation komplett“, heißt es in der Lexware-Mitteilung. Der Chilene gewann in Italien seinen achten Weltcup in diesem Jahr und darf sich nun offiziell Weltcup-Gesamtsieger 2022 in der U23-Kategorie nennen. (sz)