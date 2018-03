So wird weltberühmte Kunst in Lindau beschützt

Dass es im Lindauer Stadtmuseum Künstler von Weltrang zu sehen gibt, versteht sich nicht von selbst. Das Kulturamt muss erheblichen Aufwand betreiben, andernfalls würden die Eigentümer ihre Schätze nie für ein halbes Jahr in eine Stadt abseits der großen Museen geben. Doch Roland Doschka, Alexander Warmbrunn und ihr Team wollen in der Spitzenliga mitspielen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie das gelingt.

Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn gibt gerne einen Einblick in die Vorbereitung der diesjährigen Ausstellung mit 44 Werken von August Macke. Allerdings darf er nicht jede Frage beantworten. So ist der Versicherungswert der Bilder ebenso geheim wie das Sicherheitskonzept für das Stadtmuseum. Klar ist jedenfalls, dass vom Tag an, wenn das erste Bild im Stadtmuseum eintrifft, strenge Regeln herrschen.

Eine Spezialspedition liefert die letzten Bilder für die Macke-Ausstellung im Stadtmuseum an. (Foto: Christian Flemming)

So muss ein Wachmann drei verschlossene Türen öffnen, bevor ein Besucher überhaupt in den Vorraum des Museums und damit in die Nähe der wertvollen Bilder gelangt.

Jedes Bild muss sich an das Klima im Cavazzen gewöhnen

Dort sah es in dieser Woche ein bisschen so aus wie nach einem Umzug. Denn dort standen viele leere Kisten. Es handelet sich allerdings nicht um Pappkartons, sondern um sehr aufwendig hergestellte Klimakisten. Warmbrunn erklärt, dass die Bilder sehr unter Licht, Feuchtigkeit und Temperatur leiden. Ein Klimawechsel, den es immer gibt, wenn ein Bild aus einem Raum für gewisse Zeit in einen anderen umzieht, wird zum Problem. Die Lösung besteht in den Klimakisten, in denen Bilder im heimischen Klima eingepackt werden.

Jedes Bild ist stoßsicher in besonderen Klimakisten verpackt. (Foto: Christian Flemming)

Sie sind mit Gummidichtungen versehen, die nicht luftdicht abschließen. Diese Kisten müssen in der neuen Umgebung, also in den Gewölberäumen des Cavazzen in Lindau 24 Stunden stehen. Langsam dringt das hiesige Klima dann in die Kisten, so dass die Bilder sich gewöhnen.

Fachleute einer Spezialfirma für Kunsttransporte verpacken die Bilder in den Klimakisten sehr vorsichtig und hängen sie in das maßgeschneiderte Innere, so dass auch Schlaglöcher oder Kopfsteinpflaster den Schätzen nicht schaden. Manch ein Leihgeber schickt gar einen Aufpasser mit, der beim Einpacken, während der Fahrt im Lastwagen und beim Auspacken mit dabei ist.

Auspacken dürfen Cavazzen-Hausmeister Steffen Goernitz und Restaurator Arno Gehrer die Klimakisten erst, nachdem sie mindestens 24 Stunden in den Ausstellungsräumen standen. (Foto: Christian Flemming)

Solch ein Aufpasser ist Detlef Göschel von den Kunstsammlungen Chemnitz, die Bilder für die Macke-Ausstellung zur Verfügung stehen. Er ist auch mit dabei, als Cavazzen-Hausmeister Steffen Goernitz und Restaurator Arno Gehrer die Kisten öffnen, in der sich ein Selbstporträt August Mackes als Clown sowie Bilder seiner Frau und seines Sohnes befinden.

Vorsichtig nehmen Restaurator Arno Gehrert und Detlef Göschel, Kurator der Kunstsammlungen Chemnitz, Mackes Selbstporträt als Clown aus der Verpackung. (Foto: Christian Flemming)

Dass beim Öffnen der Kisten alle Beteiligten Stoffhandschuhe tragen, ist selbstverständlich. Vorsichtig nimmt Gehrer das verpackte Bild aus der Kiste und legt es auf einen großen Tisch. Dort hebt er das Bild aus einer Schachtel und entfernt vorsichtig Klebestreifen, die das schützende Spezialpackpapier halten.

Beim Auspacken halten die Mitarbeiter den Atem an

Warmbrunn und Ko-Kuratorin Sylvia halten für einen Moment den Atem an, denn die meisten Bilder kennen sie bisher auch nur von Fotos. „Ja“, ballt Wölfle dann die Faust, als sie erstmals die Frau mit einer Blumenschale sieht, die auf Plakaten für die Ausstellung wirbt. „Das Bild ist wahnsinnig schön“, schwärmt die Kunsthistorikerin und sprudelt sofort über, um das Ölgemälde zu erklären, das Macke 1910 gemalt hat.

Interessiert schauen die Verantwortlichen die Bilder von hinten an. Aufkleber zeigen, in welchen Ausstellungen sie schon zu sehen waren. Und auf einem Bild, das Mackes Frau Elisabeth beim Sticken zeigt, hat sie selbst vor zig Jahrzehnten vermerkt, das dieses 1910 gemalt wurde und bestätigt handschriftlich die Echtheit. Bei zwei anderen Bildern taucht zur Überraschung der Lindauer beim Wenden ein anderes Bild auf, so hat Macke auf der Rückseite eines Katzenbildes einen Blumenstrauß gemalt. Der aber wird in Lindau zur Wand hängen und nicht zu sehen sein.

Ein Restaurator nimmt jedes Bild millimetergenau unter die Lupe

Für Restaurator Arno Gehrer beginnt nach dem Auspacken die eigentliche Arbeit. Er hat ein sogenanntes Zustandsprotokoll, in dem die Leihgeber das Bild genau erfasst haben. Jeder kleine Schaden am Öl, jeder Knick, jede Druckstelle ist dort erfasst, ebenso der Zustand des Rahmens. Und Gehrer prüft nun, dass durch den Transport nichts hinzugekommen ist. Mit Lampe und Lupe suchen er seine beiden Kollegen in diesen Tagen jedes Bild milllimetergenau ab.

Im Herbst werden sie wiederkommen, um nach der Ausstellung vor dem Abtransport genau das gleiche wieder zu machen. Zum Glück sind bei den bisherigen sieben Ausstellungen alle Picassos, Chagalls oder Klees völlig unbeschadet aus Lindau zurück zu den Leihgebern gelangt. Warmbrunn möchte sich die Folgen nicht ausmalen, wenn mal was passiert wäre. Denn als kleine Stadt zwischen den großen Museen braucht Lindau einen absolut untadeligen Ruf. Die Professionalität spreche sich unter Leihgebern herum.

Warmbrunn freut sich, dass die Leihgeber bisher in höchsten Tönen von Lindau sprechen, so dass mancher in fast jedem Jahr ein oder zwei seiner Bilder dem Stadtmuseum anvertraut und anderen Leihgebern eine Zusammenarbeit mit Lindau ans Herz legt. Warmbrunn hebt dabei das Besondere der Ausstellungen im Cavazzen hervor: Denn im Gegensatz zu den meisten Städten dieser Größenordnung zeige Lindau nicht vor allem Druckgrafiken, sondern Originale. Damit spiele Lindau in der Liga der Großen.

Kein Hehl macht der Kulturamtsleiter daraus, dass Lindau diese Ausstellungen einzig dem Kurator Roland Doschka zu verdanken hat. Denn nur er weiß, welche Leihgeber Bilder haben. Er kennt viele dieser Kunstsammler und weiß, welche Maler sie sammeln und welche Bilder sie daheim haben. Manchem hat er gar zu Bildern verholfen. Dies zahlen sie zurück, indem sie ihre Schätze für seine Ausstellungen zur Verfügung stellen.

Leihgeber legen Temperatur, Feuchtigkeit und Lichtmenge fest

Wenn der Restaurator Arno Gehren das Bild eingehend überprüft hat, kommt es an den Platz, den Doschka, Warmbrunn und Wölfle vorher bestimmt haben. Ein kleiner Plan mit Minifotos der Bilder mitten im Gewölbe des Cavazzen zeigt an, wo die Bilder hängen sollen. Im ersten Raum werden die Besucher ab dem 24. März Mackes Gartenbilder sehen, im zweiten Raum seine Familie, im dritten Raum Mackes Paradiesvorstellungen und im vierten Raum die Flaneure und auch Bilder der Tunisreise.

Mit Lupe und Lampe untersucht Restaurator Arno Gehrert millimetergenau Bild und Rahmen auf mögliche Transportschäden ab. Dabei vergleicht er das Gemälde „Fingerhüte im Garten“ mit einem Zustandsbericht, den die Leihgeber dem Bild mitgegeben habe (Foto: Christian Flemming)

Wie genau die Bilder aufgehängt und damit auch gesichert sind, verrät Warmbrunn aus Sicherheitsgründen nicht. Er verweist aber auf das Zustandsprotokoll, das neben den Hinweisen auf Beschädigungen auch Angaben macht, bei welcher Temperatur und Luftfeuchtigkeit das Bild verwahrt werden muss und in welchem Licht es hängen darf. Darauf stimmen die Mitarbeiter die Spots für jedes Bild ab. Die Luxmenge haben Leihgeber für jedes Bild genau festgelegt, denn zu viel Licht richtet Schaden an.

Warmbrunn berichtet stolz von der Stellung, die Lindau sich im Kunstbetrieb dank Doschkas Kontakten erarbeitet habe. Begeistert sei manch ein Leihgeber von der Zahl der Besucher, immerhin haben die bisher sieben Ausstellungen gut 400 000 Besucher in die kleinen Gewölberäume des Cavazzen gelockt. Noch mehr freue sich manch ein Kunsteigentümer, dass viele Schulklassen kommen, um Originale berühmter Künstler anzuschauen und möglichst in einem Workshop noch mehr darüber zu erfahren. Wer in diesem Jahr Abitur macht, habe wahrscheinlich jede Ausstellung gesehen, sinniert Warmbrunn und zählt die Liste der Künstler auf: zweimal Picasso, Chagall, Miro, Matisse, Klee und Nolde – und jetzt eben August Macke.

Macke ist die vorerst letzte Ausstellung im Cavazzen

Warmbrunn bedauert, dass dies die vorerst letzte Ausstellung im Cavazzen sein wird. Denn bekanntlich beginnt im Herbst die 20 Millionen Euro teure Sanierung des Gebäudes, die etwa drei Jahre lang dauern wird. Um den Ruf der Kunststadt zu behalten und den Kontakt zu Leihgebern und kunstinteressierten Gästen nicht zu verlieren, würde das Kulturamt gerne auch in den kommenden Jahren Ausstellungen organisieren. Doch Warmbrunn sagt schulterzuckend, dafür müsste man geeignete Räume finden. Und das sei nicht so einfach.