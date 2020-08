So will Uli Kaiser die Gartenschau zum großen Fest der Lindauer machen

Dass die Gartenschau viele zahlende Besucher braucht, damit der Stadt kein Verlust entsteht, ist klar. Doch Uli Kaiser hofft, dass die Gartenschau vor allem ein großes Fest wird, bei dem die Lindauer ihre Stadt feiern. Was er dazu beitragen will und was jeder dazu beitragen kann, darüber hat er im Lindau-Podcast mit Dirk Augustin gesprochen.