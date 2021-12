Mehr Pakete, mehr Lieferungen: So will Lindau seine Logistik revolutionieren

Wie entwickelt sich der Verkehr in Lindau in den nächsten Jahren?

Laut der Verkehrsverflechtungsprognose des Bundes steigt das Transportaufkommen des Güterverkehrs im Landkreis Lindau zwischen 2010 und 2030 um bis zu einem Drittel an. Damit zähle der Landkreis nicht zu den am stärksten wachsenden Verkehrsregionen in Deutschland, liegt aber im Mittelfeld.

Insbesondere auf der Insel Lindau sowie in den angrenzenden Stadtteilen Aeschach und Reutin ist der Besatz an Gastronomiebetrieben, Hotels und Einzelhändlern hoch, heißt es dazu im Lindauer Logistikonzept (LiLo).

Die Dichte an Gewerbebetrieben beeinflusse den Lieferverkehr. Groß- und Einzelhandelsbetriebe sind auf die regelmäßige Anlieferung von Waren durch Logistikdienstleister angewiesen, ebenso Hotels und Restaurants.

Im Rahmen des KLiMo wurden gemessen, dass die meisten Fahrzeuge auf der Begrenzer Straße, zwischen Berliner Platz und der Zufahrt zur Insel unterwegs sind. Neuralgische Punkte seien außerdem der Doppelkreisel in Aeschach und die Kreuzung Kemptener Straße und Reutiner Straße.