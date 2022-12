So viele Menschen leben derzeit in Lindauer Obdachlosenunterkünften

Die Nachfrage nach Obdachlosenunterkünften ist in Lindau gerade groß. „Derzeit sind circa 75 Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft sowie in Wohnungen verteilt auf das Stadtgebiet untergebracht“, schreibt Sprecherin Inga Brentel auf Nachfrage der LZ.

Die Zahl derer, die in Lindau eine Bleibe suchen, schwanke. In der kalten Jahreszeit steige sie. „Die Obdachlosenunterkunft der Stadt ist aktuell sehr gut belegt und es werden bereits zusätzliche Räumlichkeiten angemietet, um jedem Menschen auf der Suche nach Obdach auch ein solches geben zu können.“

25 Stunden Sozialarbeit in der Woche

Die Stadt nehme ihre Sorgfaltspflicht sehr ernst und sei bemüht, allen Betroffenen möglichst zügig zu helfen und ein Dach über dem Kopf anzubieten. „Ziel ist dabei immer, dass die Obdachlosenunterkunft eine kurzfristige Hilfe ist und die Betroffenen wieder zu integrieren“, schreibt Brentel weiter. „Hier greift dann die Arbeit des Landkreises Lindau.“

Aktuell seien im Bürgerbüro der Stadt circa zwei Stellen für die Obdachlosenarbeit vorhanden, davon 25 Wochenstunden für Sozialarbeit.