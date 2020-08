So viele Kinder wie nie auf dem Wasser

Der Lindauer Segler-Club hat auch in diesem Jahr seine Jüngsten in der Optiwoche ausbilden können. „Uns war wichtig, dass wir trotz Corona weiter unseren Nachwuchs ans Segeln heranführen“, erklärt Karoline Zuderell als LSC-Jüngstenwartin. „30 Kinder, so viele wie nie, waren bei uns in auf dem Wasser“, wird sie weiter in einer Pressemeldung zitiert. Wegen der Abstandsregeln seien es verschiedene Gruppen von Samstag bis Mittwoch gewesen. „Ein paar haben hineingeschnuppert und andere schon anspruchsvolle Übungen mit den kleinen Schiffen gemacht.“ Dazu gehören zum Beispiel der sekundengenaue Start, das Segeln der optimalen Höhe gegen den Wind und das Verhalten an den Wendemarken.

LSC-Trainer war der mehrfache Olympiateilnehmer Michi Fellmann aus Kempten, unterstützt von Sohn Yannik. Trainiert wurden nicht nur in der kleinen Optimistenklasse, es gab auch mehrere Laser und 420er. „Vor allem das Schnuppern in die höheren Bootsklassen wie Laser und 420er hat bei den Kindern Begeisterung ausgelöst“, sagt Trainer Fellmann. „Auch, wenn wir coronabedingt auf das gemeinsame Grillen verzichten mussten.“ Zuderell ergänzt: „Die Wasserschutzpolizei hat mit uns eine Führung auf dem Polizeiboot gemacht. Und wir waren bei den meist heißen und leider eher windarmen Tagen auch viel beim Baden.“ Unterstützt wurden die beiden Trainer von Lena Daschner, Maria Gerstner, Tine Heym, Jakob Kleindienst, Stefan Kristokat, Michi Sternbeck und Christian Werblow.