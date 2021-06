So viel Technik steckt in der Lindauer Therme

Die Lindauer Therme in Zahlen

Von der ersten Idee bis zu den fertigen Entwürfen dauerte die Lindauer Therme zehn Jahre. Dazwischen kam eine zweite Ausschreibung, ein Bürgerentscheid, eine zweite Vertragsversion, Klagen vom Bund Naturschutz und von Anwohnern und am Ende die Corona-Pandemie. Die Gesamtfläche von Gebäude und Außenbereich beträgt 13000 Quadratmeter, die Therme hat ein Raumvolumen von 66000 Kubikmetern. Insgesamt gibt es 14 Außen- und Innenbecken, darunter auch das 25- und das 50-Meterbecken im Strandbad und im Sport- und Familienbad, das die Stadt betreibt. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein Kinderbecken mit Wasserhöhle, einen Wildbach und zwei Rutschen. Es gibt sechs Restaurants und Poolbars, sieben Behandlungsräume sowie einen privaten Spa-Raum, den man exklusiv buchen kann. Eine Tageskarte für die Therme kostet 30 Euro, wer in die Sauna möchte, muss nochmal fünf Euro dazu zahlen. Die Therme hat unter der Woche werktags von 9 bis 24 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 2 Uhr am Morgen geöffnet. Der Stadtbus fährt die Therme im 30-Minutentakt an, von Vorarlberg aus ist sie an den Ländle-Bus angebunden. Fahrradständer gibt es direkt am Gebäude, dort sind außerdem auch 45 barrierefreie Stellplätze. Etwas weiter weg, an der Bahnlinie, gibt es 460 weitere Stellplätze für Autos und Wohnmobile. Die zufahrt erfolgt unter der Kamelbuckelbrücke.