So starten die Schüler gut geschützt in die Outdoor-Saison

Mit den Frühlingstemperaturen erwacht die Zecke aus dem Winterschlaf. Beißt das Tierchen zu, kann sie gefährliche Krankheiten wie die Hirnhautentzündung FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) und die Borreliose übertragen. Doch wie kann man sich vor Zeckenstichen und Infektionskrankheiten wirksam schützen?

Tipps erhalten die Schüler der achten Jahrgangsstufen der Realschulen und des Bodenseegymnasiums in Lindau bei den diesjährigen Zecken-Aktionstagen in der Realschule in Lindau vom 3. bis zum 8. Mai, veranstaltet vom Landratsamt.

Wie es in einer Pressemitteilung der Behörde heißt, wurde 2017 in Deutschland ein Anstieg der Erkrankungsfälle um 33 Prozent verzeichnet und die Tendenz der Erkrankungsfälle ist weiter steigend. Etwa die Hälfte aller Erkrankungsfälle kommt innerhalb von Bayern vor. Ist die Krankheit ausgebrochen, gibt es keine ursächliche Therapie. Eine wirksame Präventionsmaßnahme vor FSME ist eine Impfung. Dabei verabreicht der Arzt innerhalb von fünf bis zwölf Monaten drei Injektionen in den Oberarmmuskel des Impflings. So werden dem Körper abgetötete FSME-Erreger zugeführt.

Idealerweise wird mit den ersten Impfungen bereits in den Wintermonaten begonnen, um das Immunsystem für die kommende Saison fit gegen den FSME-Erreger zu machen. Wer den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, für den bietet sich eine Schnellimmunisierung für die kommende Zecken-Saison an. Alle drei Impfungen sind für einen kompletten Impfschutz erforderlich“, betont Michael Bauerdick, Amtsarzt des Gesundheitsamtes Lindau. Für einen kontinuierlichen Schutz muss die Impfung alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden. Im Gegensatz dazu gibt es gegen Borreliose noch keine Schutz-Impfung.

Doch wie genau soll eine Zecke fachgerecht entfernt werden? Und weshalb ist die Impfung gegen FSME so wichtig? Die Antworten dazu sowie weitere spannende Themen rund um die Zecke gibt es bei den Zecken-Aktionstagen in der Realschule in Lindau.