So starten acht Lindauer Azubis in ihr Arbeitsleben

Nach der Schule direkt eine Ausbildung machen? Das haben sich diese jungen Lindauerinnen und Lindauer vorgenommen. Wie ihr erster Tag ablief und welche Wünsche und Hoffnungen sie haben.

Aaron Schmid hat Fachabitur. Trotzdem sieht er sich eher im Handwerk als an einer Hochschule. Bei einem Praktikum hat er gemerkt, was ihm gefallen könnte: Jetzt lernt er bei den Lindauer Stadtwerken und wird Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik im Bereich Gas und Wasser.

Sein Interesse für diesen Bereich kam nicht von ungefähr. Der Vater von Aaron Schmid ist Wassermeister in Weiler. „Da war mir das schon vertraut“, sagt der 18-Jährige. Nach einem Praktikum bei den Lindenberger Stadtwerken stand sein Berufswunsch fest. „Ich fand die Arbeit cool.“ Studieren komme im Moment für ihn nicht infrage. Ihn hätte zwar auch die Fotografie gereizt, aber da habe er nicht die passende Schule gefunden. Außerdem sei er „eher der handwerkliche Typ“, sagt er.

Am ersten Tag seiner Ausbildung war er schon ein „bisschen aufgeregt“, wie er einräumt. Das liegt auch daran, dass er den gar nicht in seinem Ausbildungsbetrieb verbracht hat. Der 18-Jährige wird das komplette erste Lehrjahr bei der Lindauer Dornier sein, um dort den Metallbereich kennenzulernen. Die restlichen zweieinhalb Jahre ist er dann bei den Lindauer Stadtwerken. Dass die Ausbildung so gesplittet ist, findet er „nicht schlimm“. Am ersten Tag habe er gleich alle anderen Auszubildenden kennengelernt.

Und in der Berufsschule seien sie ja ohnehin alle zusammen. „Das hat sich gut gefügt“, sagt er lachend. Die Ausbildung geht dreieinhalb Jahre. Mit Fachabitur könnte er sie eventuell verkürzen. Aber darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht bislang. Jetzt geht es erst einmal darum, in den Beruf zu starten.

Annalena Axenfeld hat jetzt ihre zweite Ausbildung begonnen: als Gärtnerin bei der Lindauer Stadtgärtnerei. Nach der Schule hat die 23-Jährige, die aus Neuravensburg stammt, zuerst ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, danach eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.

Sie habe noch zwei Jahre in dem Betrieb gearbeitet, doch gemerkt, dass die Arbeit sie stresst. „Ich habe mich gefangen gefühlt im Büro“, sagt sie. Als sie gekündigt habe, seien „tausend Tonnen von meinen Schultern gefallen“.

Sie fasste den Gedanken, im gärtnerischen Bereich zu arbeiten, der sich mit den Bereichen Weinbau, Obstbau und Gemüseanbau befasst. Seit einem Praktikum auf einem Bio-Obsthof lässt sie die Begeisterung nicht mehr los. Sie deckte sich mit vielen Zimmerpflanzen ein und begann, lateinische Pflanzennamen zu lernen.

Draußen arbeitet sie gerne, schlechtes Wetter macht ihr nichts aus. Am ersten Tag bei den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau (GTL) habe sie sofort das Gefühl gehabt, dort richtig zu sein.

Annalena Axenfeld wird in der Zierpflanzenzucht arbeiten, wo sie viele verschiedene Pflanzensorten ziehen und vermehren wird. „Live dabei zu sein, wenn aus Samenkörnern Pflanzen wachsen, macht mich glücklich.“

Sie freue sich aber nicht nur auf den praktischen Teil der Ausbildung, sondern auch auf die Berufsschule und die Bildungsfahrten, etwa zu Tulpenfeldern nach Holland.

Phil Pretscher hat vergangenes Jahr sein Abitur gemacht und zunächst ein Chemiestudium begonnen. Doch er merkte bald, dass das doch nicht das Richtige für ihn ist und orientierte sich um. Nun hat er eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter bei der Lindauer Stadtverwaltung begonnen. „Den Beruf Verwaltung hatte ich schon immer im Blick“, sagt der 19-Jährige.

Er stamme aus einer Verwaltungsfamilie und sei dadurch schon immer in Berührung mit dem Beruf gewesen. „Es interessiert mich sehr, hinter die Kulissen zu blicken“, sagt er. Er freut sich schon, die verschiedenen Ämter der Stadtverwaltung zu durchlaufen.

Gestartet hat er vergangene Woche im Liegenschaftsamt. Auf die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen ist er ebenfalls schon gespannt. „Bei den Liegenschaften, wo wir die Gebäude der Stadt verwalten, arbeiten wir eng mit dem Bauamt zusammen“, nennt er ein Beispiel.

Für die Ausbildung ist Pretscher von Plauen im sächsischen Vogtland an den Bodensee gezogen. Er hat über ein Portal für Verwaltungen in ganz Deutschland nach einem Ausbildungsplatz gesucht. „Dass es Lindau geworden ist, war reiner Zufall“, sagt er. Doch er wusste schon, dass ihm die Umgebung gefällt, denn er hat Verwandtschaft am Bodensee. „Ich wollte aber etwas Handwerkliches machen“

Ugur Kocabay macht eine Ausbildung bei Würschinger. Kocabay hat bereits eine Ausbildung als Verkäufer absolviert.

Er hat dann jedoch festgestellt: „Ich wollte etwas Handwerkliches machen“. Er hatte sich zunächst bei Würschinger für ein Praktikum beworben. „Das hat mir sehr gut gefallen“ und so stand sein Entschluss fest: Er wird Anlagenmechaniker für Heizung-Klima-Sanitär.

Vüsala Fatalli beginnt eine Ausbildung zur Erzieherin – nachdem sie schon ein Studium abgeschlossen hat. Bei der praxisorientierten Ausbildung arbeitet sie in der Lindauer Kindertagesstätte „Am Hoyerberg“, den theoretischen Teil absolviert sie an der Fachakademie für Sozialpädagogik.

Davor hat die 29-Jährige in Erlangen Soziologie und Philosophie studiert. „Schon während des Studiums habe ich realisiert, dass ich keinen Bürojob machen, sondern unbedingt mit Menschen arbeiten will“, sagt sie.

Anfangs habe sie wegen des Gehalts gezweifelt, den Beruf der Erzieherin zu ergreifen. Doch dann habe die Begeisterung für den Beruf überwogen. Es sei wichtig, im Beruf glücklich zu sein und gerne zur Arbeit zu gehen. Davon überzeugt habe sie letztlich ein Praktikum im Kinderhaus St. Stephan.

„Es ist superschön, mit Kindern zu arbeiten. Das gibt mir so viel zurück“, sagt sie und strahlt. „Sie sind so lieb und ehrlich.“ Einen ersten Eindruck von ihrem neuen Arbeitsplatz hat sie schon bekommen, als sie die Kinder in der Kita „Am Hoyerberg“ kennengelernt hat. Sie sind zwischen zwei und sechs Jahren alt. „Das war richtig nett.“

In Lindau landete die 29-Jährige, die zuvor in Fürth lebte, durch Zufall. Sie hatte sich nach dem Studium überall beworben und schließlich im vergangenen Sommer einen Nebenjob in Kressbronn gefunden.

Clara Beck hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht. Trotzdem wollte sie nicht direkt studieren, sondern erst einmal eine Ausbildung machen. Seit September ist die angehende Restaurantfachfrau beim Hotel Gierer in Wasserburg angestellt.

„Ich wollte erst einmal arbeiten und Geld verdienen“, sagt die 18-jährige Lindauerin. Dass sie dann noch ein Studium anhängen möchte, ist für sie jetzt aber trotzdem schon klar. Und zwar ein Duales im Hotelmanagement.

In den kommenden Jahren wird Clara Beck aber erst einmal zur Restaurantfachfrau ausgebildet – genauer gesagt: Restaurantfachfrau mit Veranstaltungsgastronomie. So ist die genaue, etwas umständliche Bezeichnung ihres neuen Berufs. Die gibt es seit der Neuregelung der Ausbildungsberufe in Hotel und Gastronomie in diesem Jahr.

Das ein oder andere kann Clara Beck schon. Denn sie hat bereits einen Ferienjob im Hotel Gierer gemacht und beim Frühstück im Service unterstützt. Einiges zu lernen gibt es für sie aber trotzdem noch. „Ich möchte die Vielschichtigkeit eines Hotels kennenlernen“, sagt sie. Und ein großes Ziel hat sie ganz besonders: „Drei Teller mit einer Hand tragen können.“

Außerdem lernt die junge Frau alles über den Service im Restaurant. Dazu gehört zum Beispiel Essen und Getränke zu den Gästen bringen, Tische richtig einzudecken sowie kleinere Speisen selbst zuzubereiten. Dazu kommt die Planung und das Management von größeren Veranstaltungen im Restaurant. Besonders freut sich die junge Frau darauf, in ihrer Ausbildung mit Menschen zu tun zu haben. „Die Arbeit im Restaurant und mit den Gästen macht mir besonders Spaß.“

Hai Dang Nguyen wollte schon immer Koch werden. Für seinen Traum hat er einen weiten Weg auf sich genommen. Eigentlich kommt der 28-Jährige aus Vietnam. Dort zeigte seine Mutter ihm schon, wie man Frühlingsrollen frittiert oder eine Suppe richtig würzt. Anwenden und noch viel mehr dazulernen kann er jetzt bei seiner Ausbildung zum Koch im Wasserburger Hotel Gierer.

Hai Dang Nguyens Ausbildung beginnt, so wie die von allen anderen auch, im September. Er ist aber schon seit April am Bodensee. „Zur Eingewöhnung“, sagt Dagmar Brombeis, Empfangschefin des Hotels. Man wollte Sprachbarriere abbauen und ihn integrieren. Über eine Agentur wurden dem Hotel junge Menschen aus Vietnam vermittelt.

Vier sind es insgesamt, die in der Küche und im Restaurant ab September ihre Ausbildung beginnen. Man habe Bedarf gehabt an Auszubildenden, sagt Brombeis. „Das Projekt ist eine Chance für uns.“ Bisher gefalle es ihm sehr gut, sagt der 28-jährige Hai Dang Nguyen, der schon gut Deutsch spricht. In Vietnam hat er in einem Deutschkurs bereits die Stufe B2 erreicht.

Die Kochkünste aus seiner Heimat konnte er auch schon bei einem asiatischen Buffet im Hotel Gierer einbringen. Hai Dang sei aufgefallen, dass eine Suppe nicht wie in Vietnam schmecke, habe daraufhin nochmal Gewürze verändert und nachgewürzt, erzählte Dagmar Brombeis. Die Gäste seien begeistert gewesen. Aber nicht nur asiatische Gerichte, auch Steak und Käsespätzle möchte Hai Dang Nguyen zubereiten können.

Er habe auch schon geübt, sagt er. Gerade Steak schmecke ihm selbst besonders gut – und schließlich möchte er die nächsten Jahre auch erst einmal in Wasserburg bleiben. Was dann ist, ob er vielleicht nach Vietnam zurückkehrt und dort sein eigenes Restaurant eröffnet, das wisse er noch nicht.

Ricarda Birk ist keine klassische Auszubildende. Die 29-Jährige hat schon eine Ausbildung in der Tasche, war acht Jahre bei der Bundeswehr und ist Mutter einer zweieinhalbjährigen Tochter. Jetzt lernt sie Industriemechanikerin bei Dornier.

Nach der Schule wollte Ricarda Birk Restaurantfachfrau werden. Sie zieht die Lehre durch, merkt aber: „Das ist ein schöner Job, aber nichts für mich.“ Sie geht für acht Jahre zur Bundeswehr, fährt dort Schwerlasttransporte und arbeitet in Lager und Logistik. Nachdem die junge Frau ihr Interesse für Technik entdeckt hatte, war für sie klar, dass sie nach der Bundeswehrzeit etwas Handwerkliches machen will. „Aber ich suchte auch einen Beruf, den ich auch körperlich lange machen kann“, sagt Birk.

Nun lernt sie Industriemechanikerin bei Dornier. Sie freut sich schon auf eine „facettenreiche Ausbildung“, die Metallverarbeitung ebenso beinhalte wie Elektronik. Nach den allgemeinen Einführungstagen kann Ricarda Birk es kaum erwarten, bis es in die Lehrwerkstatt geht, wo sie Drehen und Fräsen lernt. An ihrem neuen Beruf gefalle ihr, „dass man selber was herstellt“.

Dornier habe ihr ermöglicht, was für andere Firmen noch kein Thema sei: Ricarda Birk macht ihre Ausbildung mit reduzierter Stundenzahl, hat statt 38 Stunden in der Woche nur 30. „So kann ich alles unter einen Hut bringen“, sagt sie. Also ihre Ausbildung machen, aber auch für ihre zweieinhalbjährige Tochter da sein.

Als Frau in einem immer noch von Männern dominierten Beruf zu arbeiten, davor hat die 29-Jährige keine Angst. Die Zeit bei der Bundeswehr habe ihr gezeigt: „Jede Arbeit, die ein Mann machen kann, kann eine Frau auch.“