So sollen künftig die Züge durch Lindau fahren

In einer neuen Broschüre stellt die Bahn AG jetzt die einzelnen Maßnahmen für den neuen Bahnknoten Lindau vor. Dazu gehört auch eine erste Visualisierung des neuen Reutiner Bahnhofs. Wobei die Bahn nach wie vor Bahnsteige und Gleise meint, wenn sie von Bahnhof spricht. Ob dort ein Gebäude entsteht, wie das viele Lindauer wollen, ist noch nicht entschieden.

Doch inzwischen scheint einigermaßen klar, wie die Züge künftig durch Lindau laufen. Das geht aus einer Skizze in der Broschüre hervor. Demnach halten die IC München-Zürich wie geplant nur in Reutin, das gilt auch für durchgehende Züge Bludenz-Friedrichshafen, die nicht auf die Insel fahren sollen. Allerdings ist noch nicht endgültig beschlossen, dass es diese Züge wirklich geben wird. Regionalzüge von Lindau über Memmingen nach München starten in Reutin und fahren über die Insel weiter nach Aeschach., während Züge von Lindau über Kempten nach München auf der Insel starten und über Reutin weiter aufs Festland fahren. Das gilt auch für Züge von der Insel über Reutin nach Vorarlberg.

Für Pendler nach Friedrichshafen ändert sich nichts

Demnach erreichen Fahrgäste von Reutin aus fast alle Fahrziele. Allerdings sollen die Regionalbahnen von Lindau nach Friedrichshafen offensichtlich auf der Insel starten und nach kurzem Halt in Aeschach direkt am See entlang nach Baden-Württemberg fahren. Pendler zu den großen Arbeitgebern in Friedrichshafen oder Schüler der Seegemeinden müssen also weiter entweder auf die Insel fahren oder den Bahnhalt Aeschach nutzen. Eine Direktverbindung nach Reutin ist in der Skizze nicht eingezeichnet.