So soll der neue Fahrplan der Bahn Verbesserungen für Lindau bringen

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 baut die Deutsche Bahn (DB) ihr Angebot im Fernverkehr in Bayern aus. Das hat auch Auswirkungen auf Lindau, wie die Bahn in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Tagesausflüge nach Zürich sollen künftig attraktiver werden: Von München geht es rund 30 Minuten schneller über Buchloe, Memmingen und Lindau mit den etwa zweistündlichen ECE-Zügen in den Schweizer Norden. Dadurch benötigen Reisende zwischen München und Zürich nur noch dreieinhalb Stunden. Die Bahn plant die Verbesserung zunächst für drei Fahrten pro Tag und Richtung. Voraussichtlich ab April 2022 will sie dieses Angebot auf alle sechs Fahrten pro Tag und Richtung ausweiten.

Railjet fährt über Lindau zwischen Frankfurt und Wien

Lindau wird laut Pressemitteilung außerdem durch ein weiteres Zugpaar direkt an Innsbruck, Stuttgart und den Ballungsraum Rhein/Main angebunden: Mit dem österreichischen Hochgeschwindigkeitszug Railjet geht es frühmorgens aus Frankfurt und Stuttgart über Lindau nach Innsbruck und weiter bis Wien und in der Gegenrichtung am späten Nachmittag ab Lindau aus Österreich nach Stuttgart und Frankfurt. Zudem ist für Lindau voraussichtlich ab April 2022 eine neue frühe ECE-Fahrt nach Zürich geplant.