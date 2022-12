So schnappt die Polizei drei mutmaßliche Einbrecher bei Sigmarszell

Ein Zeuge hört am Freitag gegen 0.40 Uhr einen lauten Knall aus dem Dornacher Wald bei der Bundesstraße 308 und verständigt die Polizei. Die kommt dank des Hinweises drei Einbrechern auf die Spur.

Nachdem der Mann den Knall gehört hatte, fuhr er in den Wald. Dort beobachtete er, wie drei Männer mit einem Auto wegfuhren. Er gab der Polizei den aktuellen Standort durch, heißt es in einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München und des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Beamte der Grenzpolizei Lindau hielten das Fahrzeug mit rumänischer Zulassung wenig später an und kontrollierten die Insassen. Dabei fanden sie Gegenstände, die auf einen Einbruch in Österreich hindeuteten. In dem Waldstück fanden Beamte der Polizeiinspektion Lindau außerdem einen aufgebrochenen Tresor und eine Geldkassette. Die Beute aus dem Tresor stellten die Polizisten bei den Männern sicher. Sie nahmen die drei Rumänen im Alter von 37, 35 und 21 vorläufig fest.

Einbrüche bei Firmen in Österreich

Eine Anfrage bei der österreichischen Polizei bestätigte den Verdacht. Laut Bericht hatte es einen Einbruch bei einer Firma in Hörbranz gegeben. In der Zwischenzeit konnte den Männern auch ein weiterer Einbruch in Hard, ebenfalls Österreich, zugeordnet werden, der in derselben Nacht stattfand. In diesem Fall gingen die Täter jedoch leer aus.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Lindau unter Leitung der Generalstaatsanwaltschaft München. Die Beamten stehen dabei in engem Kontakt mit den österreichischen Kollegen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat zwischenzeitlich EU-Haftbefehle erlassen.

Die Haftbefehle wurden den Tatverdächtigen am Freitagmittag durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten eröffnet. Die Männer befinden sich nun in Haft, damit sie nach Österreich ausgeliefert werden können. Die Ermittlungen hat die Lindauer Polizei an die österreichische Polizei abgegeben, weil sich dort die Tatorte befinden.