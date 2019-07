So schlug sich der Lindauer Nachwuchs gegen den FC Augsburg

Für die Spielvereinigung Lindau ist das Jahr 2019 das Jahr der Spiele gegen Gegner, die eigentlich mindestens drei Nummern zu groß sind. Nachdem die Aktiven im Mai bereits ihr Jahrhundertspiel gegen den FC Bayern München bestritten, waren zum Abschluss der Feierlichkeiten des 100-jährigen Vereinsjubiläums ihre jüngerenVereinskollegen gefragt. Die B- und A-Jugend der Lindauer verlor gegen die U16 des FC Augsburg trotz couragierter Leistung mit 0:14.

„Unser Ziel war es, lange die Null zu halten. Nach den ersten beiden Gegentoren gab es aber einen Knick“, sagte Lindaus Trainer Ranko Kovacic nach dem Spiel. Dennoch sei er stolz auf seine Jungs, unter anderem auf Torwart Levin Dlugosch, der so manche Augsburger Aktion entschärft hatte. „Man konnte viel vom Spiel der Augsburger lernen“, erzählte ebenjener, „da sie auf einem anderen Niveau spielen, als wir es kennen.“

Die Lindauer starteten mit hohem Pressing ins Spiel, mussten durch den abgefälschten Schuss von Augsburgs Levin Krasniqi aber schon in der dritten Minute den ersten Gegentreffer einstecken. Schnell zurück im Spiel gelangen den Lindauern einige Konteransätze, die die kompakt stehenden Augsburger jedoch routiniert entschärften. Die größte Chance für Lindau vergab Finnegan Kistner, der einen Ballverlust der gegnerischen Abwehr nutzte, dann aber aus wenigen Metern an Augsburgs Keeper Hannes Teffler scheiterte, was von den Rängen mit frenetischem Applaus belohnt wurde.

Große Unterschiede in Athletik und Spielverständnis

Nur kurze Zeit später, in der 21. Minute, war es dann erneut Augsburgs Krasniqi, der eine Flanke von Dion Sherifi mit der Brust annehmen und zur 0:2-Führung verwandelte. Doppelt bitter war, dass Lindau zu diesem Zeitpunkt gut ins Spiel gefunden hatte. Der erneute Gegentreffer zeigte diesmal aber Wirkung: Innerhalb von zehn Minuten erhöhten die Augsburger, die nun zunehmend ungehindert ihre Konterstärke ausspielen konnten, auf 0:5. Lindau gelang in dieser Phase des Spiels noch ein gut getretener Freistoß, der im 16-Meter-Raum allerdings keinen Abnehmer fand.

Die Augsburger Spieler hatten nun Blut geleckt, schließlich galt es, sich vor Trainer Yannic Thiel zu beweisen. In der 50. und 51. Minute erhöhten Alem Japaur und Levin Krasniqi auf 0:7. Den Lindauern fehlte die Kraft, mit in die Sprints zu gehen – und die Augsburger trumpften jetzt richtig auf. Innerhalb von zwei Minuten erhöhten sie auf 0:9, kurz darauf schob Benedikt Schwarzensteine einen Handelfmeter zum 0:10 ein.

Die Augsburger Spieler überzeugten in dieser Phase des Spiels nicht nur mit ihrer Übersicht und der Fähigkeit, freie Räume zu erkennen und blitzschnell zu nutzen, sondern auch mit ihrer beeindruckenden Ausdauer und Athletik. Umso schwerer wurde es für die Lindauer, die Angriffe ihrer nimmermüden Rivalen zu verteidigen. Und dennoch hielten sie gut dagegen und erkämpften sich in der 74. Minute sogar noch einen Freistoß am rechten Strafraumrand. Der Direktschuss von Tarik Hadzic blieb allerdings in der Augsburger Mauer hängen und den Lindauern damit ihr Ehrentreffer verwehrt.

Viel vom Gegner gelernt

Den Grund für den Klassenunterschied sieht Augsburgs Levin Krasniqi in der speziellen Förderung, die er und seine Mannschaftskollegen im Leistungszentrum ihres Vereins erhalten. „Die Jungs haben vier- bis fünfmal die Woche Training und jedes Wochenende ein Spiel“, erklärte sein Trainer Yannik Thiel. „Wir scouten sie bereits in jungen Jahren, denn je früher sie zu uns kommen, desto besser ist das für ihre Entwicklung.“