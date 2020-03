So präsentieren sich die Lindauer OB-Kandidaten auf Instagram

Vor allem die jüngere Generation nutzt die Onlineplattform Instagram, um sich unter anderem auf politischer Ebene eine Meinung zu bilden. Auch die Lindauer Oberbürgermeister-Kandidaten nutzen dieses junge Medium. Alle fünf haben vergangenes Jahr offensichtlich im Rahmen ihrer Kandidatur Profile erstellt. Doch wer macht den besten Gesamteindruck und beweist im Umgang mit Instagram das meiste Geschick? Ich, als Praktikantin der LZ, will es genau wissen und lade drei junge Frauen in die Redaktion ein: Carla Augustin, Karen Nürnberger und Sarah Morgenschweis sind Erstwählerinnen. Als Expertinnen durchforsten wir die Profile der Kandidaten auf Instagram. Anhand von fünf Kriterien schauen wir, wer auf seinem Profil die meisten Abonnenten und die häufigsten Beiträge hat. Kritisch bewerten wir auch, ob sie authentisch rüberkommen und inhaltlich überzeugen.

Claudia Alfons

Auf dem Tablet erscheint das öffentliche Profil von Claudia Alfons. Der Ring um ihr Profilbild leuchtet in rosaroten Instagram-Farben. Das bedeutet, sie hat in den letzten 24 Stunden etwas Neues veröffentlicht. Hier macht sie auf die Briefwahl aufmerksam. Alfons hat schon früher Stories hochgeladen, welche jederzeit abrufbar in sogenannten Highlights gespeichert sind. Positiv fällt Karen Nürnberger die Verlinkung zu einem Event mit #newyouthlindau auf. „Das heißt ja auch, dass sie mit sehr vielen jungen Menschen arbeitet. Die bei Newyouth sind ja alle so alt wie wir."

Belustigung in unserer Runde lösen großzügig benutze Sticker und GIFs aus: Diese animierten Bewegtbilder führen schnell zu einer Reizüberflutung. Karen Nürnberger ist nachsichtig: „Sie versucht zu zeigen, dass sie sich Mühe gibt". Aufwändig ist Alfons Profil allemal. Die Beiträge geben ein einheitliches Gesamtbild ab. Grüntöne auf allen Bildern erwecken zudem den Anschein, dass Umwelt ein zentrales Thema von ihr sei. Wir wundern uns, warum Alfons das auf Instagram so hervorhebt, wo sie doch live nicht groß davon spricht. Sarah Morgenschweis erzählt: „Auf der Podiumsdiskussion im Club Vaudeville kam das Thema Klima am ehesten noch bei Herrn Obermayr rüber.“ Generell seien Umweltthemen sehr wichtig bei der Wahlentscheidung, da sind sich die angehenden Abiturientinnen einig.

Uns fällt besonders auf, dass Alfons auf jedem Bild unglaublich glücklich in die Kamera lacht. Sarah Morgenschweis weiß: „Da sieht man, dass sie das schon sehr durchdacht hat.“

500 Menschen mögen den Instagram-Auftritt von Alfons. Damit hat sie im Vergleich zu den anderen OB-Kandidaten die meisten Abonnenten. „Man muss aber auch dazu sagen, sie folgt 475 Leuten und das ist meistens so: Wenn dir jemand folgt, dann folgt man dir auch zurück“, sagt Carla Augustin. Die VHG-Schülerinnen berichten, dass jede von ihnen eine Anfrage von Claudia Alfons erhalten habe. Augustin kommentiert: „Es wird nichts dem Zufall überlassen.“

Ob sie ihrem Wahlspruch „erfrischend unabhängig“ gerecht wird, sehen die jungen Frauen mit gemischten Gefühlen. Carla Augustin meint: „Sie liefert täglich ab, aber es ist nichts Erfrischendes, Prickelndes.“

Claudia Halberkamp

Der erste Eindruck auf Claudia Halberkamps Seite fällt enttäuschend aus. Wir wundern uns über die Formulierung: „Oberbürgermeisterin für Lindau“. Sie folgt mehr Menschen als umgekehrt. Stories suchen wir vergeblich. Immerhin gibt es gut 60 Beiträge auf ihrer Seite. Sarah Morgenschweis ist von Halberkamps Profilbild angetan: Es wirkt nicht so gestellt und zeigt die Kandidatin im Freien mit wehenden Haaren.

Im Vergleich zu Claudia Alfons ist die Bildercollage im Profil nicht farblich abgestimmt. Unter den bunt gemischten Beiträgen ist von allem etwas dabei. Viele Bilder scheinen aus der Situation heraus entstanden zu sein. Authentisch ist, dass es neben ihrer politischen Arbeit auch ums Private geht und sie mal ein Selfie oder Bilder von Zuhause hochlädt. Karen Nürnberger zeigt auf eine Halberkamp beim Müllsammeln für einen guten Zweck. Es kommt gut an, dass sie sich mit verschiedenen Gesichtsausdrücken zeigt: „Es wirkt dadurch auch irgendwie echter. Ich finde, sie wirkt sympathischer“, sagt Carla Augustin.

Man muss sich Zeit für das Profil nehmen, da viele Bilder mit Werbung und Texten versehen sind. Sarah Morgenschweis weiß nicht, ob sie sich das alles durchlesen würde. Im Gegensatz zur Seite der Tagesschau, auf der sie die Nachrichtenbilder durchliest. Generell findet unser Team politische Inhalte nicht langweilig. Sie gehören dazu, vor allem vor einer solchen Wahl.

Auf der Suche nach Likes für Halberkamps Bilder sind wir erstaunt, wie gering die Resonanz ausfällt. Zwar erscheint relativ oft ein neuer Beitrag, im Schnitt gefallen aber weit unter dreißig ihrer 271 Abonnenten ihre Bilder.

Mathias Hotz

Wir finden neben dem privaten Konto auch das offizielle Kandidatenprofil von Mathias Hotz. Er hat 488 Abonnenten und liegt damit dicht hinter seiner Konkurrentin Claudia Alfons.

„Was auffällt: Er hat sehr viele Hashtags in seiner Instagrambiografie, „#heimatverliebt #mathiasmachts“, sagt Karen Nürnberger.

Die Namen seiner Highlights machen neugierig und bringen uns zum Schmunzeln: „Hotz on tour" und „Hotz hört hin" heißt es dort. Beim Betrachten fällt uns ein gekringelter Pfeil auf, der sich durch die meisten Videos und Bilder zieht. Nürnberger findet: „Durch diese Pfeile wirkt’s immer sehr nett.“ Er verlinkt andere Personen und schafft es zu informieren, ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen oder gekünstelt zu wirken.

Inhaltlich finden wir viel Politisches. Unter #heimatverliebt zeigt er sich aber auch beim Lindauer Oktoberfest, spricht vom Kinderfest oder lädt zur Eisdisco ein.

Allgemein ordnet Hotz seine Bilder im Profil relativ anschaulich an.

Carla Augustin meint: „Sie sind sehr strukturiert, aber keine Reizüberflutung wie bei Frau Alfons". Über die Beiträge zu seinen Terminen sagt sie: „Er weiß, was in Lindau abgeht und kennt sich in der Stadt aus, das merkt man.“

Das Gesamtbild ist teilweise sehr textlastig. Vor allem bei den neusten Beiträgen. Da sprechen uns seine amüsanten Highlights mehr an.

Unter Hotz’ 69 Beiträgen finden wir dann aber doch noch ein privates Urlaubsfoto beim Fahrradfahren in Tirol.

Kai Kattau

Eine kurze Biografie stellt Kai Kattau als OB-Kandidaten für die Menschen in Lindau vor. An seinem Leben lässt er uns in Form von Stories aber nicht teilhaben. Uns sticht sein zuletzt gepostetes Foto ins Auge: Kattau mit blonder Perücke und verschmitztem Lachen. Zwölf seiner 54 Abonnenten haben auf „gefällt mir“ geklickt. Generell fällt unsere Ausbeute eher gering aus. Die Häufigkeit seiner Posts steigert sich aber mit dem näher rückenden Wahltag. In 20 Beiträgen zeigt Kattau allerlei kuriose Dinge. Positiv fällt ein Post nach der Podiumsdiskussion im Club Vaudeville auf. Viele Bilder sind bearbeitet und mit Filtern belegt. Manchmal in schwarz-weiß, dann mit Lila-Stich oder gelblich getönt. Authentisch ist er in seinen Beiträgen auf seine Art aber irgendwie schon. Und sein erstes Portraitbild ist relativ gut gemacht, besonders weil manchmal nur Landschaften abgebildet sind. Im Vergleich zu den anderen Kandidaten sind die Bilder nicht professionell. „Sein Profil wirkt sehr aus dem Leben gegriffen“, findet Sarah Morgenschweis. Wir sind uns darin einig, dass Hotz und Halberkamp die Balance zwischen Wahlkampf und Privatem viel besser halten. Kattau postet jedoch fast nur private Selfies. Karen Nürnberger bedauert: „Man bekommt nicht so mit, für was er steht oder für was er sich einsetzen möchte.“

Daniel Obermayr

Daniel Obermayr hat zwar ein Profil auf Instagram angelegt und kann 45 Abonnenten vorweisen, hat aber keine Bilder hochgeladen. „Wenn man sowas anlegt, dann sollte man sich auch bewusst dafür entscheiden und Content produzieren“, meint Karen Nürnberger. Auf Facebook finden wir schließlich doch noch ein ausgeprägtes Profil von Obermayr. „Aber auf Facebook ist halt niemand von uns“, berichten die Mädchen. Nur ihre Eltern, aber auch nicht regelmäßig.

Die Schülerinnen sind davon überzeugt, dass Obermayr gerade bei Themen punkten könnte, die vor allem bei jungen Wählern ankommen. Zum Beispiel Fridays for Future und andere Umwelt-Themen. „Aber er nutzt es irgendwie nicht und das ist schlecht für ihn. Es ist ja eine kostenlose Werbung, die er zu seinem Vorteil nutzen könnte“, so Sarah Morgenschweis.

Sieger unseres Instagram-Vergleichs ist OB-Kandidat Mathias Hotz. Er überzeugt mit Einfallsreichtum und Struktur. Oder wie Karen Nürnberger es formuliert: „Er präsentiert sich einfach so, wie er ist.“

