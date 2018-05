So macht Ehrenamt in Lindau Spaß

Der TV Reutin sucht schon seit einem Jahr einen neuen Vorsitzenden. Er ist keine Ausnahme: In vielen Vereinen gibt es keine Jugendleiter mehr, und Abteilungen schließen mangels Übungsleiter. Der Wasserburger Roland Stohr, der sich seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich engagiert, ist pessimistisch: „Ich habe manchmal das Gefühl, meine Rasse ist am Aussterben.“

Das Phänomen ist nicht neu. Seit vielen Jahren ist von der Krise des Ehrenamts die Rede. In Zeiten, in denen die berufliche Belastung von Frauen und Männer zunimmt, Kinder mehr Zeit in der Schule verbringen und bürokratische Hürden zunehmen, scheint das Thema aktueller denn je. Und doch: Seit 1970 hat sich die Zahl der Vereine in Deutschland verfünffacht. In Lindau sind allein 224 Vereine und Organisationen auf der Homepage der Stadt verzeichnet.

Der deutsche Freiwilligensurvey, den das Deutsche Zentrum für Altersfragen alle fünf Jahre herausgibt, stimmt 2014 ebenfalls optimistisch: 43,6 Prozent aller in Deutschland lebenden (ab 14 Jahren) engagieren sich freiwillig, das ist mehr als jeder Dritte. In den letzten 15 Jahren ist der Anteil Engagierter um knapp zehn Prozentpunkte angestiegen.

Der TV Reutin sucht schon seit einem Jahr einen neuen Vorsitzenden. Er ist keine Ausnahme: In vielen Vereinen gibt es keine Jugendleiter mehr, und Abteilungen schließen mangels Übungsleiter. Die Lindauer Zeitung macht sich auf die Suche nach Lösungen.

Wandel vom „alten“ zum „neuen Ehrenamt“

Wie passt das mit den Problemen vieler Vereine zusammen? Professor Sebastian Braun von der Berliner Humboldt-Universität und Experte für bürgerschaftliches Engagement erklärt das mit dem Strukturwandel des Ehrenamtes vom traditionellen, „alten“ Ehrenamt zum „neuen“ Ehrenamt. Während der Idealtypus des alten Ehrenamtlichen aufgrund seiner familiären Herkunft und seines sozialen Milieus in eine bestimmte freiwillige Vereinigung hineinwächst und sich in hohem Maße mit ihr identifiziert, engagiert sich der neue Ehrenamtliche tendenziell projektbezogener und zeitlich befristeter. Sein Engagement muss zu seiner Biografie passen. Außerdem erwartet er etwas von der Organisation zurück, Know-how beispielsweise. Das macht den neuen Ehrenamtlichen für die Vereine unbequemer – sie müssen ihn aktiver zum Engagement mobilisieren. Prof. Braun: „Zeit- und Wissensspenden von Ehrenamtlichen sind ein kostbares Gut. Dem müssen Vereine auch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit widmen.“

Braun schlägt daher vor, jemanden für das Engagementmanagement im Vorstand zu benennen. Wichtig sei auch, dass Engagierte interessante Tätigkeiten übertragen bekommen, die sie zeitlich und fachlich nicht überfordern. Sie müssen wissen, was sie erwartet, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten sie haben und sich im Verein wohlfühlen. Patenschaftsmodelle mit erfahrenen Funktionsträgern erleichtern die Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben, so Braun weiter.

„Es ist kein Problem, sondern eine dauernde Aufgabe, sich um Nachwuchs und neue Leute zu kümmern“, sagt Dominik Moll. Der Vorsitzende des TSV Lindau, der dieses Jahr einen Zuwachs von vier Prozent verzeichnen kann, macht gerade eine Fortbildung zum Vereinsmanager. „Ehrenamt muss Spaß machen“, ist sein Motto. Deshalb soll jeder sein Amt ablegen dürfen, wenn er keine Lust mehr hat – auch wenn es keinen Nachfolger gibt. Dass die Motivation stimmen muss, können auch die Vorsitzenden des Musikvereins Weißensberg bestätigen. Sie sind gut damit gefahren, das Amt des ersten Vorsitzenden auf drei Schultern zu verteilen. „Wenn man das gut organisiert, geht das“, sagt der 25-jährige Markus Kaeß, der sich über den „frischen Wind“ im Verein freut.

Heute gibt es viel mehr Vereine als noch vor fast 70 Jahren. (Foto: Olivia Kammerlander)

„Die sehen es als selbstverständlich an, was wir leisten“

15 Jahre war er Jugendfußballtrainer, jetzt hat er genug. Dabei war es für den Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, nie eine Frage, früher Feierabend zu machen, um die Kids zu trainieren und Spieltage oder den Kuchenverkauf zu organisieren. Doch er bedauert: „Das Ehrenamt wird leider immer weniger angesehen.“ Ihn ärgert, dass immer mehr Eltern ihre Kinder nur im Verein abgeben. „Ab der E-Jugend hast du nicht mal mehr Fahrer.“ Doch was für ihn noch schlimmer war: Er fühlte sich auch vom eigenen Verein im Stich gelassen. „Die sehen es als selbstverständlich an, was wir leisten“, sagt er. Dabei hätte er mit seinen Ausgaben „den Familienurlaub bezahlen können“. Doch wenn er mal absagen musste, habe es auch noch „böse Worte und Unverständnis“ gegeben. Ihm fehlte die Anerkennung im Verein – beispielsweise „ein Grillabend, wo man mit dem Partner kommen darf“.

Für Prof. Braun ist die Anerkennung ein zentraler Punkt. „Sie ist die Währung für Ehrenamtliche.“ Die erhoffen sich Ehrenamtliche auch von Staat und Gesellschaft. „Ich wünsche mir mehr Unterstützung durch die Kommunen, welche ja letztlich vom Ehrenamt profitieren“, schreibt ein User stellvertretend für viele in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Lindau bist“. Als Beispiel nennt er die Bereitstellung von Räumen und Flächen sowie die finanzielle Unterstützung bei Fortbildungen.

Stellung der Ehrenamtlichen verbessern: Ehrenamtskarte und andere Zeichen der Anerkennung

Wer Ehrenamtliche gewinnen will, sollte ihre Arbeit wertschätzen. Vereine können über Ehrungen, Zeitungsartikel, Feste, aber auch ein gezieltes Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten die Arbeit ihrer Ehrenamtlichen honorieren, so Prof. Sebastian Braun. Kooperationen mit Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros und Schulen sind eine Möglichkeit für Vereine, um auch Nicht-Mitglieder für zeitlich befristete Projekte zu gewinnen.

Prof. Sebastian Braun, Experte für bürgerschaftliches Engagement. (Foto: Alexander Sell)

Aber auch die Gesellschaft muss sich überlegen, welchen Stellenwert sie ehrenamtlicher Arbeit beimessen will. Beispiel USA: Hier gehören ehrenamtliche Tätigkeiten ganz selbstverständlich zum gesellschaftlichen Leben. Sie sind ein fixer Bestandteil des Lebenslaufs – und ein wichtiges Kriterium bei der Arbeitsplatzvergabe und der Aufnahme in ein angesehenes College. Aber auch bei vielen Schweizer Versicherungsunternehmen gehört es dazu, dass Top-Mitarbeiter Erfahrungen aus ehrenamtlicher Arbeit mitbringen.

Auch bei uns sind Unternehmer gefragt: Statt anonymer Geldspenden könnten Betriebe ihre ehrenamtlich engagierten Mitarbeiter unterstützen oder diese bei konkreten Projekten mitarbeiten lassen. In den USA ist gemeinnütziges Unternehmensmanagement, „Corporate Volunteering“, verbreitet: Hier packt die Belegschaft quasi als teambildende Maßnahme zeitweise ehrenamtlich mit an.

Ein Zeichen der Anerkennung, das Kommunen in Bayern zur Verfügung steht, ist die bayerische Ehrenamtskarte, die Engagierten bayernweit Ermäßigungen bietet. In Stadt und Landkreis Lindau gibt es die Karte allerdings nicht. Als Alternative dazu können Städte und Gemeinden kostenlos die Allgäu-Walser-Card an Ehrenamtliche herausgeben. „Wir prüfen momentan, ob die Ehrenamtskarte für uns ein sinnvoller Weg ist“, sagt Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt Lindau, die bald einen städtischen Ehrenamtsbeauftragten ernennen will.

Yvonne Roither (Foto: oh)

Spaß und Motivation: Auf das Vereinsklima kommt’s an

Ohne ehrenamtliche Helfer sähe es ganz schön traurig bei uns aus. Zum Glück gibt es immer noch sehr viele Menschen, die sich engagieren wollen. Und es gibt viele Vereine, die auf dieses Engagement angewiesen sind. Dass beide zusammen finden, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern bedarf der Mühe von allen Seiten. Bei aller Anstrengung wird es aber immer auch Vereine geben, deren Angebot nicht mehr gefragt ist. Und auch die vielen bürokratischen Auflagen, unter denen Vereine leiden, werden sich nicht verringern. Die große Mehrheit der Engagierten will laut Deutschem Freiwilligensurvey etwas tun, das ihnen Freude bereitet und sie mit anderen Menschen zusammenbringt. Umso wichtiger wird es, auf eine gutes Klima im Verein zu achten, den Zusammenhalt zu stärken und niemanden zu überfordern. Dann bleiben Herausforderungen wie das neue Datenschutzgesetz zwar immer noch lästig, aber machbar.