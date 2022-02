So leben junge Menschen in Lindaus erster Inklusions-WG

Wer daran interessiert ist, in die Inklusions-WG mit einzuziehen, kann sich per Email direkt an die Pfanne wenden: inklusivwohnenbodensee@posteo.de

Hier leben junge Menschen mit und ohne Behinderung und Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte: Die erste Inklusions-Wohngemeinschaft Lindaus gibt es erst seit knapp einem Jahr und schon stehen große Veränderungen an. Denn zum einen hat sie eine neue Bleibe gefunden, zum anderen stellt sie sich auf ein eingetragenes Vereinsfundament.

Cleo und ihre Schwester Thekla Lanz sind der Ausgangspunkt der Geschichte. Cleo, die das Down-Syndrom hat, wollte von zu Hause ausziehen, und da war die Rückkehr ihrer Schwester an den Bodensee der ideale Zeitpunkt.

Thekla, die als Lehrerin in Friedrichshafen arbeitet, fand in Sophia Schwamborn, die ebenfalls Lehrerin ist und von Berlin nach Lindau kam, eine mögliche Mitbewohnerin. Der Gedanke an eine richtige WG stand bald zur Debatte. Sie fanden schließlich auch eine Wohnung im Pfannenweg, die groß genug war.

Dort waren dann noch zwei Zimmer frei, eine kleine Kammer, die Jakob Aschauer für sich entdeckte. Da er nur noch die Masterarbeit schreiben, dafür aber nicht in Konstanz wohnen müsse und ansonsten viel in Sachen MBX-Bahn in Achberg zugange wäre, genüge ihm das kleine Zimmer. Lust auf WG hatte er auch, als er hörte, dass Thekla das Projekt Inklusions-WG starten würde.

Der „Chefkoch“ kommt aus Indien – und ist Fahrzeugtechniker

Mit Abhay Unnikrishnan aus Indien fand sich ein weiterer Mitbewohner. „Das war interessant für uns, da somit auch ein Mitbewohner hinzukam, der keinen pädagogischen Hintergrund hatte“, erzählen die drei WG-Frauen. Abhay studierte in Ingolstadt Fahrzeugtechnik und fand nach seinem Master in Lindau eine Anstellung. Also war auch er auf der Suche nach einer Bleibe – und nach einem kurzem Kennenlernbesuch stand fest: „Der passt gut zu uns.“ Er selbst ist auch begeistert: „Ich habe so gleich sehr gute Freunde gewonnen.“

Außerdem sei die WG auch ideal für ihn, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Der Fahrzeugtechniker ist in der WG zum Chefkoch avanciert, seine Mitbewohner lernen viel aus der indischen Küche kennen und schätzen. Jakob Aschauer ist der Vorkoch, sehr zur Freude von Cleo, die mit ihm ganz eng befreundet ist.

Doch diese WG-Gemeinschaft war zunächst zeitlich befristet: Für die Wohnung im Pfannenweg hatten sie nur einen befristeten Mietvertrag, denn Mathias Hotz, der das Haus geerbt hatte, plante bereits, das alte Haus abzureißen und neu zu bauen. „Aber die Idee dieser WG fand ich sehr charmant“, sagt Hotz im Gespräch mit der LZ. Doch die Planung für das neue Gebäude sehe keine größere Wohnung vor, in die eine WG passen würde, sagt Hotz bedauernd. Er sei weder danach gefragt worden noch habe er selbst daran gedacht, das neue Haus mit einer Inklusions-WG zu beleben.

WG zieht in die Cramergasse

So machte sich die Gemeinschaft auf die Suche nach einer neuen Bleibe – und war schließlich erfolgreich: Die WG zieht auf die Insel in die Cramergasse. Vermieter ist Mark Spiegel, der von der Idee dieser Art von WG sofort begeistert war.

„Bei mir wurde die Wohnung meiner Tante frei, die über zwei Etagen im Obergeschoss verteilt ist“, erzählt er. Diese aufzuteilen wäre kaum möglich, und so fanden sich die zwei Parteien zu einer Ideallösung zusammen. Mehr noch, die neue Wohnung bietet sogar noch Platz für einen weiteren Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin. Die einzige Schattenseite bis jetzt sei die Tatsache, dass diese neue Bleibe nicht barrierefrei ist.

Durch den anstehenden Wohnungswechsel stand auch die Frage im Raum, ob Jakob mitgehen würde oder näher an „seine“ BMX-Bahn ziehen würde. Das hat sich erledigt. „Ich bleibe sehr gern in der WG“, sagt Aschauer. Zur großen Freude von Cleo und allen anderen. „In einer richtig schönen großen Gemeinschaft zu leben, in der es menschlich voll passt, wo man gemeinsam organisiert oder auch isst, das hatte ich in vorherigen WGs nie.“ Ach ja, ein Mitbewohnerin wurde noch gar nicht erwähnt: Auch die zwölfjährige Hündin Emmie genießt das WG-Leben in vollen Zügen. Sie kam zusammen mit Sophia in die Pfanne und zieht selbstredend mit auf die Insel.

Was es mit der „Pfanne“ auf sich hat

Nun steht eine neue Herausforderung an: die Vereinsgründung. Bei dem ganzen Prozedere bekamen die Vereinsgründer mächtig Hilfe von Inklusionsbürokratie-Spezialistin Ingeborg Lanz, Mutter von Cleo und Thekla. Der Verein soll den Namen der ersten Unterkunft erhalten: „Die Pfanne“.

„Wir planen, dass es weitere WGs dieser Art in Lindau und Umgebung gibt für Menschen ungefähr unseres Alters, die Lust darauf haben, auch andere Seiten kennenzulernen, sei es mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder auch mit Migrationshintergrund zusammenzuleben“, sagt Thekla Lanz.

Wobei zusammenleben nicht heißen soll, dass Menschen ohne Behinderung dann Pflegekräfte und Betreuer von Menschen mit Behinderungen sein sollen. Es sei ein Irrglaube, dass die Bereicherung in einer solchen Konstellation immer nur auf Seiten der Menschen mit Behinderung wäre, so die Überzeugung der WG-Mitglieder.

Vor dem Abriss dürfen Spraykünstler ran

Ein Traum der Inklusions-WG kann in ihren alten Räumen noch umgesetzt werden: „Wir haben uns überlegt, ob das abzubrechende Haus nicht vorher noch als Raum für Spraykünstler genutzt werden könne.“ Dem hat Mathias Hotz nun zugestimmt. „Ich finde das eine tolle Idee“, sagt er. Hotz ist froh, dass die WG eine neue Bleibe gefunden hat. Denn das Konzept und die Idee einer Inklusions-WG habe auch ihn überzeugt.