So können sich Angehörige von Pflegebedürftigen testen lassen

Unter Federführung des Bayerischen Roten Kreuzes läuft auch im Landkreis Lindau die Weihnachtstestaktion des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege an. So können sich alle Angehörigen von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen kostenfrei mittels Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus testen lassen. Das Testangebot über die Feiertage verlangt laut Roman Gaißer, Kreisgeschäftsführer des BRK Lindau, allen Helfern des BRK eine große logistische Kraftanstrengung ab. Es gelte daher nur an den Weihnachtstagen. „Besonders in der Weihnachtszeit warten viele pflegebedürftige Menschen sehnsüchtig auf ihre Angehörigen, um Nähe und Zuneigung zu spüren“, sagt er laut Pressemitteilung des Landratsamtes. Die wichtigsten Infos zu der Aktion im Überblick:

Wer kann sich testen lassen?

Das kostenfreie Testangebot richtet sich ausschließlich an Angehörige von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden.

Wo kann ich mich testen lassen?

Im Landkreis Lindau werden die Testungen in der Turnhalle der Fachoberschule in Lindau sowie in der Alten Turnhalle in Heimenkirch durchgeführt.

Kann ich mich mit Krankheitssymptomen testen lassen?

Erkrankte Personen werden nicht getestet. Zur weiteren Abklärung sollten Personen mit Krankheitssymptomen Kontakt mit ihrem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 11 61 17) aufnehmen. Dort wird dann auch über eine Testung entschieden.

Wann kann ich mich testen lassen?

Die Testungen finden von Donnerstag, 24. Dezember, bis einschließlich Samstag, 26. Dezember, von jeweils 9 bis 12 Uhr an den jeweiligen Standorten im Landkreis statt.

Was kostet der Test?

Der Test wird vom Freistaat Bayern finanziert und ist kostenfrei.

Ist eine Anmeldung erforderlich?

An beiden Teststandorten ist keine Anmeldung erforderlich. Da aber nicht absehbar ist, wie viele Personen sich testen lassen, kann es auch zu längeren Wartezeiten kommen.

Welche Unterlagen werden für den Test benötigt?

Damit vor Ort die Abläufe so schnell wie möglich durchgeführt werden können, werden alle, die sich testen lassen möchten, gebeten, bereits vorab ein Formular mit ihren Kontaktdaten auszufüllen und in zweifacher Ausfertigung zur Testung mitzubringen. Dieses ist auf der Seite des Landkreises Lindau abrufbar. Zudem wird darum gebeten, ein offizielles Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) zur Testung mitzubringen.

Wie läuft der Test ab?

Nach Vorlage des ausgefüllten Formulars sowie Ausweisdokumentes werden die Testpersonen in einen Wartebereich geschickt. Dann erfolgt die Testung mittels eines Antigen-Schnelltests (tiefer Nasen-Rachen Abstrich). Nach 15 bis 30 Minuten liegt das Testergebnis vor. Daraufhin vermerkt das BRK das Ergebnis in dem vorab ausgefüllten Formular.

Wie lange muss ich auf das Testergebnis warten?

In der Regel liegt das Testergebnis innerhalb von 15 bis 30 Minuten vor

Was ist bei einem positiven Testergebnis zu beachten?

In diesem Fall muss zur Bestätigung schnellstmöglich ein PCR-Test durchgeführt werden. Dies ist an der Teststation (Umlade- und Wertstoffzentrums Lindau, Bösenreutiner Steig 33) in Lindau möglich. Der nächste Testtermin ist am Sonntag, 27. Dezember, von 10 bis 13 Uhr. Zudem ist es erforderlich, die Verhaltensregeln zu beachten, die auf einem gesonderten Infoblatt mitgeteilt werden. Dieses ist ebenfalls auf der Seite des Landkreises Lindau abrufbar.

Bei dieser Weihnachtstestaktion handelt es sich laut Landratsamt um ein zusätzliches Testangebot. Neben Testungen in Arztpraxen können sich Personen ohne Symptome auch im Testzentrum in der Bösenreutiner Steig testen lassen. Die Öffnungszeiten des Testzentrums von Weihnachten bis Dreikönig sind auf der Seite www.landkreis-lindau.de/Bürgerservice-Online-Dienste/Bürgerservice/Informationen-zum-Coronavirus/Corona-Testzentrum veröffentlicht.

Angehörige von Heimbewohnern müssen für einen Besuch über ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus 2 verfügen. Die dem Testergebnis zugrunde liegende Testung mittels eines POC-Antigen-Schnelltests darf höchstens 48 Stunden und mittels eines PCR-Tests höchstens drei Tage vor dem Besuch vorgenommen worden sein. Für die Zeit vom 25. bis 27. Dezember hat das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege diese Fristen verlängert: Die dem Testergebnis zugrunde liegende Testung mittels eines POC-Antigen-Schnelltests darf höchstens 72 Stunden und mittels eines PCR-Tests höchstens vier Tage vor dem Besuch vorgenommen worden sein.