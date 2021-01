So kann man FFP2-Masken mehrfach verwenden

Eigentlich handelt es sich bei den FFP2-Masken um ein Produkt, das man nach Gebrauch wegwerfen sollte. Wer die Maske aber nur jeweils kurz zum Einkaufen nutzt, kann sie durchaus wieder verwenden, wenn er sie korrekt behandelt. Wissenschaftler der Fachhochschule Münster haben geprüft, was man tun muss und was man nicht tun darf.

Das Einfachste: Die Masken nach dem Tragen sieben Tage lang an einem trockenen Ort auslüften. Am besten beschafft man sich für jeden Wochentag eine Maske und hängt die mit ausreichend Abstand an Haken – ohne Berührung zu den anderen Masken. Nach fünf Wochen sollte man die Maske wegwerfen und eine neue nutzen.

Am besten wäre es, die Masken bei 80 Grad (mit Backthermometer überprüfen!) im Backofen eine Stunde lang zu erhitzen. Bei 70 Grad sterben nicht alle Keime ab, ab 90 Grad verformt sich die Maske. Bis zu fünfmal kann man eine Maske so wiederverwenden. Achtung: Das geht nicht bei Masken mit Ventil!

Auf keinen Fall Masken zum Trocknen auf die Heizung legen, denn bei 30 bis 40 Grad vermehren sich Bakterien.

Auf keinen Fall Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden. Die könnten das Vlies beschädigen.

Auf keinen Fall in den Kochtopf und nicht mit Wasserdampf behandeln, denn dannS= gehen die Filter kaputt. Eine Mikrowelle beschädigt das Material, sodass der Filter nicht mehr funktioniert. Waschmaschine und Spülmaschine beschädigen die Masken. UV-Lampen wirken nur an der Oberfläche und schädigen den Kunststoff der Maske. (dik)