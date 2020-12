So ist die Stadtverwaltung Lindau zwischen den Jahren erreichbar

Die Stadtverwaltung Lindau bietet auch über die Feiertage und den Jahreswechsel alle notwendigen Dienstleistungen für die Bürger an. „Zwar werden wir, auch wegen der Corona-Einschränkungen, den Dienstbetreib etwas einschränken, aber notwendige und dringende Angelegenheiten bearbeiten wir natürlich“, sagt Hauptamtsleiter Thomas Nuber.

Hauptamt

Während der Zeit zwischen den Feiertagen richtet das Hauptamt vormittags von 8 bis 12 Uhr eine Notbesetzung ein. In dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten können sich Bürger unter der Telefonnummer 08382 / 91 80 an die Zentrale wenden.

Kulturamt

Das Kulturamt hat in der Zeit Montag, 28. Dezember, bis Dienstag, 5. Januar, geschlossen. Ein Notbetrieb kümmert sich um eingehende E-Mails und die Post. Ihre Mails können Bürgerinnen und Bürger während dieser Zeit schicken an: kultur@lindau.de.

Theaterbüro und Theaterkasse

Die Betriebsdirektion des Theaterbüros ist Dienstag, 22. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, im Urlaub. Die Theaterkasse bis zum 10. Januar geschlossen. Ab Montag, 11. Januar, gelten dann wieder die normalen Öffnungszeiten. Diese sind von Montag bis Samstag von 10 bis 13.30 Uhr, außerdem von Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.

Stadtbücherei/Stadtarchiv

Seit Anfang Dezember sind Stadtbücherei und Stadtarchiv Lindau wegen Corona geschlossen. Diese Verordnung gilt bis Mittwoch, 20. Januar. Falls Lockerungen möglich sind, wird dies in der Tagespresse veröffentlicht. Bürger können Anfragen per E-Mail an das Stadtarchiv senden unter: stadtarchiv@lindau.de.

Bäderbetriebe

Im Moment sind die Bäderbetriebe in Lindau geschlossen. Voraussichtlich dürfen sie in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten gibt es auch auf: www.stadtlindau.de/Bürger-Politik-Verwaltung/BäderbetriebeLindau oder unter der E-Mailadresse: kundenservice@bb-lindau. de.

Volkshochschule

Die Volkshochschule ist von Weihnachten bis einschließlich Mittwoch, 6. Januar, geschlossen.

Garten- und Tiefbaubetriebe

Von Montag, 28. Dezember, bis Dienstag, 5. Januar, sind die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) mit einem reduzierten Team im Einsatz beziehungsweise haben teilweise geschlossen. Der GTL-Stützpunkt Toskana in der Bregenzer Straße 8 mit den Fachbereichen Mobilitätsplanung sowie Straßen- und Gewässerbau ist in dieser Zeit geschlossen. Das Team der Werkleitung ist in diesem Zeitraum nicht erreichbar. Mit jeweils reduziertem Team im Einsatz sind die Stützpunkte Klärwerk mit dem Fachbereich Abwasserwirtschaft in der Robert-Bosch-Straße 45, die Stadtgärtnerei in der Ludwig Kick-Straße 11a sowie der Bauhof mit seinen Fachbereichen Stadtreinigung und Werkstattdienste im Bleicheweg 14. All diese GTL-Stützpunkte sind von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar unter: Stützpunkt Klärwerk: 08382 / 964 14 30, Stützpunkt Stadtgärtnerei: 08382 / 938 17 52, Stützpunkt Bauhof: 08382 / 938 07 10. In dringenden Fällen sind die GTL auch über die Telefonnummer 08382 / 91 84 44 erreichbar.

Bürger- und Rechtsamt

Das Bürger- und Rechtsamt ist Donnerstag, 24. Dezember, bis Freitag, 8. Januar, telefonisch von 8 bis 12 Uhr erreichbar. In dieser Zeit werden dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten bearbeitet. Dafür sollte nach Möglichkeit ein Termin vereinbart werden. Die Eingangstür des Bürger- und Rechtsamts in der Bregenzer Straße 12 ist geschlossen. Besucher, die einen Präsenzbesuch vereinbart haben, können links neben der Eingangstür klingeln. Die Abteilungen des Bürger- und Rechtsamtes sind auch telefonisch erreichbar:

Bürgerbüro Melde- und Passangelegenheiten: 08382 / 91 83 33 oder 08382 / 91 83 70, Obdachlosenwesen: 08382 / 91 83 06, Standesamt: 08382 / 91 83 03, Gewerbeamt: 08382 / 91 83 17, Ordnungsamt: 08382 / 91 83 10, Straßenverkehrsbehörde: 08382 / 91 83 14, Friedhofsverwaltung und Krematorium: 08382 / 91 83 55.

Stadtbauamt

Das Stadtbauam ist während der Wochen über Weihnachten und Neujahr durchgehend besetzt. Dasselbe gilt für den Bürgerservice Bauen, der über die E-Mailadresse buergerservicebauen@lindau.de oder telefonisch unter 08382 / 91 86 60 erreichbar ist. Die Abteilungen Stadtplanung und Bauordnung-Bauverwaltung können in dieser Zeit ebenfalls per E-Mail unter stadtbauamt@lindau.de sowie unter der Telefonnummer 08382 / 91 86 01 kontaktiert werden. Für eventuelle baupolizeiliche Aufgaben steht ein Baukontrolleur zur Verfügung. Erreichbar ist er unter der E-Mail-Adresse stadtbauamt@lindau.de oder unter der Telefonnummer 08382 / 91 86 01. Die Abteilung Hochbau ist über die Feiertage ebenfalls während beider Wochen besetzt und unter hochbau@lindau.de sowie unter der Telefonnummer 08382 / 91 86 40 erreichbar.