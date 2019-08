Jeder von uns wirft im Jahr 55 Kilogramm Lebensmittel weg - obwohl sie oft noch essbar sind. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wären 34 Prozent aller Gemüse-Abfälle und 14 Prozent von dem Brot, was wir wegwerfen, vermeidbar gewesen. Auch in der Gastronomie und beim Bäcker landet so einiges in der Tonne. Mit der App “Too Good To Go” kann man genau dem entgegenwirken. Reporterin Anne Jethon hat die App getestet.