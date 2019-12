So gemein kann Gerechtigkeit sein

Gerechtigkeit und wie sich diese vollziehen lässt, besser noch, wie Menschen diese ad absurdum führen, ist das große Thema von Friedrich Dürrenmatt gewesen. Die tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“ gehört zu einem seiner besten und meist aufgeführten Werke. Die Württembergische Landesbühne Esslingen gastierte am Donnerstagabend mit dem Klassiker im Lindauer Stadttheater. Unter der Regie von Christof Küster ging beides – turbulent und hochtragisch.

Endlich mal wieder ein Klassiker nach so langer Zeit, haben sich sicher einige Zuschauer im voll besetzten Stadttheater, darunter viele Schüler, gedacht. Die Zürcher Uraufführung des Dreiakters wurde 1956 zu einem Welterfolg. Das brachte dem Schweizer Dramatiker die finanzielle Unabhängigkeit. Was macht den Reiz noch aus, wo Korrumpierbarkeit doch mehr oder weniger Alltag geworden ist. Es ist die brutal-offene Forderung der Multimilliardärin Claire Zachanassian, wenn sich Sabine Bräuning im topmodischen roten Kostüm und sonnenbebrillt vor die abgezehrten Güllener stellt und Gerechtigkeit verlangt. Ohne Gemauschel und geradeheraus. Sie kann sich alles erlauben, denn mit Geld könne man sich alles kaufen. Die heruntergekommene Kleinstadt Güllen, welches ihr Heimatort ist, ebenso wie Politikerinnen und Politiker von Rang und Namen.

Marion Eiseles Bühnenbild ist ein Bretterboden, der nach hinten hin ansteigt. In ihm öffnen und schließen sich Fensterläden, aus denen die Bewohner wie aus Löchern heraus kriechen. Oben auf dem Balkon postiert sich die Zachanassian mit ihrem linkischen Butler (Florian Stamm) und nacheinander ihren drei Gatten „Moby“, „Hoby“ und „Zoby“, die sämtlich Gesine Hannemann mimt. Als Karl Lagerfeld-Verschnitt der Lächerlichkeit preisgegeben und mir nichts dir nichts ins Jenseits befördert. Da kennt Bräuning nichts und dabei bietet sie bis zum Schluss Sprengkraft. Ihr an die Seite gestellt ist Oliver Moumouris in der Rolle der einstigen Jugendliebe. Sein Vergehen war, dass er Claire schwängerte, sie eine Tochter gebar, Alfred jedoch die Vaterschaft leugnete und den Prozess nur mit Hilfe bestochener Zeugen gewann. Ihr Leben habe er damit zerstört. Als die Entehrte verließ sie Güllen, wurde in Hamburg zur Prostituierten und heiratete später einen reichen Ölquellenbesitzer. Soweit der Plot, in dem die Auftaktszene sogleich die Fronten klärt. Auf der einen Seite die arbeits- und mittellosen Güllener, auf der anderen die Zachanassian, die mal kurz die Notbremse zieht, um ihrem Heimatort den lang geplanten Besuch abzustatten. Das Vergehen sei längst verjährt, wehrt sich Alfred Ill noch. Doch schon hier ist klar, dass er keine Chance hat. Eine Milliarde bietet sie dem Bürgermeister (Christian A. Koch), der in Jogginghosen seine stockende Begrüßungsrede hält. Diese Art von Slapstick widerspiegelt die komische Seite. Wenn das Paar im Konradsweilerwald mit seinen hochgeklappten Baumstümpfen zum holprig gesungenen „You Are So Beautiful“ in Erinnerungen schwelgt und das Stadtfest mit Rap-Einlagen aufgefrischt wird.

Zwischen diesen grotesken Einsprengseln ragen die beiden Hauptrollen weit heraus. Claires Unerbittlichkeit und Alfreds anfängliche Versuche, dem Tod zu entgehen. Er fordert beim Polizist (Ralph Hönicke) und beim Pfarrer (Eberhard Boeck) sein Recht auf Schutz ein und beißt auf Granit.

Das Stück beleuchtet das Hin- und Hergerissensein der Güllener. Erst stehen sie hinter Ill, um schließlich nur noch den Verbrecher in ihm zu sehen. „Ich bin verloren“, gesteht er sich ein und dieser Wandel nach der Pause ist einer, der dem Publikum im Gedächtnis bleibt. Kein Aufbegehren mehr, sondern ein alles Akzeptieren. Die Ungeheuerlichkeit, wie Lehrer (Marcus Michalski) und Arzt (Ulf Deutscher) einknicken. Wie alle gegen einen im „Goldenen Apostel“ ihr Urteil fällen und aus Geldgier zu Tätern werden, damit gibt Dürrenmatt dem Stück die schlimmstmögliche Wendung. „What A Wonderful World“ tönte es bitterböse aus dem Off, während die Güllener zur Tat schreiten. Mulmig wird’ einem, sobald sie ihrem geliebt-gehassten Alfred den Kopf umwickeln und ihn als goldleuchtenden gekreuzigten Christus zu Grabe tragen. So gemein kann Gerechtigkeit sein, nur holt diese die Güllener ein. Lachen tut am Ende nur eine – die Zachanassian.