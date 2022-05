So geht es auf der Hintern Insel weiter

Mit dem neuen Bürgerpark und den nun fertiggestellten Parkplätzen haben einige Veränderungen auf der Hinteren Insel bereits Gestalt angenommen. Nun teilt die Stadt mit, wie und mit welchen Schritten es dort weiter gehen kann. So sind jetzt alle 240 Parkplätze auf der Hinteren Insel für Inselbewohner und Beschäftigte auf der Insel nutzbar, heißt es in der Mitteilung. Außerdem stehen 30 Kurzzeit-Parkplätze für Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen der Hinteren Insel (IHK, VHS, Ärzte) zu Verfügung.

Nach Angaben der Verwaltung geht Stadtbaumeister Kay Koschka davon aus, dass die Parkplätze erhalten bleiben, bis mit der Bebauung auf der Hinteren Insel begonnen werden kann. Davon unberührt ist der neue Bürgerpark. Er bietet auf insgesamt mehr als 9000 Quadratmetern Erholungsfläche und ist die neugeschaffene grüne Lunge der Hinteren Insel. Weitere Erholungs- und Freizeitflächen bieten der Luitpoldpark und der verbreiterte Schützingerweg. Dort gibt es auch dieses Jahr wieder ein gastronomisches Angebot.

Mit den Grün- und Erholungsflächen sei der erste Teil des Rahmenplans Hintere Insel umgesetzt, schreibt die Stadtverwaltung. Jetzt gehe es an den zweiten Teil: den Bau von bezahlbaren Wohnungen. Doch bevor hier die Bagger rollen, wird es noch dauern. „Bis Ende des Jahres wird der freiraumplanerische Wettbewerb abgeschlossen sein“, hofft Koschka. „Anschließend werden die Konzeptvergaben für die städtischen Grundstücke vorbereitet.“

Wie diese Vergabe genau funktioniert und wer dann zum Zuge kommt, müsse der Stadtrat entscheiden. Klar sind aber zwei Dinge: Die Grundstücke sollen der Spekulation entzogen bleiben. Und die besten Ideen sollen eine Chance bekommen und nicht der dickste Geldbeutel. Deshalb müsse auch niemand befürchten, dass auf der Hinteren Insel seelenlose Betonklötze entstehen.

Koschka will den Rahmenplan in einer Informationsveranstaltung in der Inselhalle noch einmal vorstellen. Der Termin dafür wird aktuell vorbereitet. Danach sollen sich zwei Arbeitsgruppen aus Bürgerinnen und Bürgern bilden. In einer dieser Gruppen soll noch einmal über die Nutzung nachgedacht werden. In der anderen Arbeitsgruppe soll es um die zukünftige Gestaltung des neuen, familienfreundlichen Wohnquartiers gehen. „So wollen wir möglichst große Transparenz für die Lindauerinnen und Lindauer schaffen“, sagt Koschka, „und die Angst nehmen, wir verschandeln die Hintere Insel.“

Weitere Informationen zum Thema Hintere Insel sind auf der städtischen Homepage www.stadtlindau.de unter der Rubrik Bürger, Politik & Verwaltung/Planen & Bauen zu finden.