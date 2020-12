So feiern Lindaus Kirchengemeinden Weihnachten in Coronazeiten

So feiern die Gemeinden Gottesdienst:

An Heiligabend wird in folgenden Kirchen gefeiert: Münster Unserer Lieben Frau (23 Uhr Christmette), St. Josef, Reutin (17.30 Uhr Familienandacht im Innenhof, 21.30 Uhr Christmette), St. Maria, Zech (16.30 Uhr Ökumenischer Krippenweg), St. Stephan und Christuskirche (15.30 Uhr Familiengottesdienst im Freien, 15.30 Uhr, Festgottesdienst St. Stephan, 17 Uhr Christvesper im Freien, 17 Uhr Christvesper Christuskirche, 22 Uhr Christmette Christuskirche, 23 Uhr Christmette St. Stephan), St. Verena, Reutin (15 Uhr, 16.30 Uhr und 18 Uhr Weihnachtsgottesdienste, 22 Uhr Christmette, Anmeldung bis 18. Dezember), Versöhnerkirche, Zech (17 Uhr Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel), St. Johannes, Wasserburg (11 Uhr Krabbelgottesdienst, Anmeldung erforderlich), St. Johannes d.T., Bodolz (15 Uhr Christmette, 16.30 Uhr Krippenspiel, 17.15 Uhr Familienmette, Anmeldung jeweils erforderlich), St. Christophorus, Nonnenhorn (14 Uhr Krippenspiel, 15.15 Uhr Krippenspiel, 16.30 Uhr Familienchristvesper mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper, 19 Uhr „Weihnachten am See“ Nonnenhorner Kurpark, 21.30 Uhr Christmette, jeweils Anmeldung erforderlich), St. Georg, Wasserburg (15.15 Uhr und 16.30 Uhr Krippenspiel, 18 Uhr Christmette, 21.30 Uhr Christmette, jeweils Anmeldung erforderlich).

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird in folgenden Kirchen gefeiert: Münster Unserer Lieben Frau (9 Uhr Heilige Messe, 18 Uhr Weihnachtssingen), St. Maria, Zech (10.30 Uhr feierliches Hochamt), St. Johannes, Wasserburg (10 Uhr Gottesdienst, Anmeldung zwingend erforderlich), St. Georg, Wasserburg (9.30 Uhr heilige Messe, 18.30 Uhr heilige Messe, Anmeldung erforderlich), St. Christophorus, Nonnenhorn (9.30 Uhr Festmesse, Anmeldung erforderlich), St. Johannes d.T., Bodolz (9.30 Uhr Hirtenmesse, 11 Uhr Festmesse, Anmeldung erforderlich).

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird in folgenden Kirchen gefeiert: Münster unserer Lieben Frau (9 Uhr heilige Messe), St. Josef, Reutin (10.30 Uhr heilige Messe, 17.30 Uhr Weihnachtskonzert), St. Johannes, Wasserburg (10 Uhr Aufführung der „Weihnachtsgeschichte“ von Max Drischner), St. Georg, Wasserburg (9.30 Uhr heilige Messe), St. Christophorus (11 Uhr heilige Messe). (aj)