Was die Winzer bei „Komm und See“ bieten – und wie der Wein schmeckt

„Komm und See“ findet am Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli, statt. Den Eintrittsbändel gibt es im Vorverkauf unter www.kommundsee.de sowie an den beiden Veranstaltungstagen bei den Weingütern.

Die Winzer vom bayerischen Bodensee freuen sich schon auf „Komm und See“ – auch wenn sie für ihre Entscheidung Eintritt zu verlangen schon einige negative Rückmeldungen erhalten haben. „Damit haben wir schon gerechnet. Es gibt immer ein paar Menschen, die sich daran stören, wenn etwas verändert wird“, sagt Benjamin Lanz vom Nonnenhorner Weingut Lanzwein, der schon den ein oder anderen verärgerten oder zumindest ratlosen Gast am Telefon hatte.

Bei dem Winzerfestival am Freitag und Samstag, 1. und 2. Juli, beteiligen sich dieses Jahr 13 Weingüter aus Nonnenhorn, Wasserburg und Lindau. Was bisher keinen Eintritt gekostet hat, dafür zahlen die Gäste nach der zweijährigen Corona-Pause diesmal zehn Euro Eintritt für beide Tage. Die Winzer hoffen, dass die Gäste die Gelegenheit nutzen, möglichst viele Weingüter zu besuchen, um die Vielfalt des Weinanbaugebiets am bayerischen Bodensee zu erleben.

Vielfältige Weine aus kleinem Anbaugebiet

„Gemessen an der Größe haben wir eine unglaublich große Weinvielfalt und die lässt sich auf einem kleinen Raum probieren“, sagt Lanz. Und Clemens Hendriks vom Nonnenhorner Weingut Hendriks und Fürst Weine und Vorsitzender des Weinbauvereins bayerischer Bodensee ergänzt: „Wir wollen auch zeigen, wie viel Potenzial es hat, wenn viele sich für das gleiche Ziel einsetzen. Wir wollen das Gebiet gemeinsam nach vorne bringen.“

2021 war ein sehr anspruchsvolles Jahr für uns Winzer. Benjamin Lanz vom Nonnenhorner Weingut Lanzwein

Schließlich ist das Anbaugebiet nicht nur klein, sondern hat auch ein ganz spezielles Kleinklima. Eine Rolle spielen die eher kühlen Temperaturen, der Bodensee als Wärmespeicher, viele Sonnenstunden, die Zugluft, die durch gegenüberliegende Rheinmündung entsteht, wie die beiden Winzer erläutern. Bei „Komm und See“ wird der Jahrgang 2021 ausgeschenkt. „2021 war ein sehr anspruchsvolles Jahr für uns Winzer“, sagt Lanz. Das Wetter war kühl und feucht, die Reben also Pilzerkrankungen viel stärker ausgesetzt – und die Winzer mussten entsprechend viel Arbeit in ihre Trauben stecken.

So schmeckt der 2021er-Jahrgang

„Die viele Arbeit spiegelt sich im Wein wider“, sagt Hendriks. Die Mineralik sei stark ausgeprägt, weil die Trauben durch den Niederschlag mehr Mineralien aufgenommen hätten. Er ist überzeugt davon, dass in den heißesten Jahre nicht zwangsläufig die besten Weine entstehen, sondern dass die kühlen Jahrgänge ihre Vorzüge haben. Die Weine sind zum Beispiel lagerfähiger. Und sie schmecken auch anders als 2020, wie Lanz erläutert: „Diesmal sind die Weine frischer, kerniger und kecker.“

Wie viele Besucherinnen und Besucher immer zu „Komm und See“ kommen, wissen die Winzer nicht, weil sie bisher eigentlich nicht gezählt werden konnten. Die Gäste verteilen sich nicht nur auf den Höfen, sondern sind zwischendurch auch noch mit dem Bus, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Doch diese Unbekannte dürfte sich dieses Jahr klären, wenn der Weinbauverein seine Bilanz zieht. Immerhin: Der Eintrittspreis scheint keine besonders abschreckende Wirkung zu haben. Der Verein hat schon jetzt mehrere Tausend Karten verkauft. Zugangsbeschränkungen gibt es nicht.

Mehr Busse, mehr WCs, mehr Security

Mit dem Eintrittsgeld finanziert der Weinbauverein, in dem auch die 13 teilnehmenden Betriebe Mitglied sind, die Organisation und Infrastruktur des Fests. Im Eintrittspreis enthalten ist beispielsweise die Live-Musik, die auf dem Höfen gespielt wird, aber auch der Shuttle-Bus, der von Hof zu Hof fährt und der Sicherheitsdienst, der etwa die Einlasskontrolle übernimmt. Der Aufwand ist nicht nur auf den Höfen hoch, sondern auch für alle Helfer und Unterstützer, die zum Beispiel den Verkehr regeln.

Was jeder und jede Einzelne im Alltag bemerkt, spüren auch die Winzer: Die Kosten sind überall gestiegen – nicht nur beim Sprit. Trotzdem wollen die Winzer den Festablauf optimieren, und das kostet Geld. „Es kam früher schon vor, dass die Gäste an der ein oder anderen Stelle warten mussten“, sagt Hendriks. Deswegen sei die Zahl der Toilettenwagen erhöht und der Shuttle-Bus optimiert worden.

Er fährt nicht nur alle Weingüter der Reihe nach ab, sondern es gibt eine zentrale Bushaltestelle in Nonnenhorn, wo sich der Großteil der teilnehmenden Betriebe befindet, von der aus die Busse nach Wasserburg, Hattnau, Schönau und Degelstein fahren. „Die Gäste kommen so leichter von Betrieb zu Betrieb“, sagt Benjamin Lanz.

Diesmal werden bei „Komm und See“ auch mehr Security-Leute im Einsatz sein. Bei jedem Weingut gibt es Einlasskontrollen. Dort werden die Karten, die im Vorverkauf übers Internet erhältlich sind, entwertet und die Gäste erhalten Armbänder. Genauso gibt es die Möglichkeit, die Bändel erst vor Ort zu kaufen. „Trotzdem empfehlen wir, vorher ein Ticket zu buchen. Dann geht es am Eingang schneller“, sagt Lanz. Denn wer einmal ein Bändel am Handgelenk hat, muss sich beim nächsten Weingut nicht nochmal in die Warteschlange einreihen.