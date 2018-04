Der Blick ins Archiv verrät: Fast jährlich heißt es im Mai „Lindau braucht mehr Kindergartenplätze“. Auch wenn es meist noch Lösungen für jene Eltern gab, die zunächst eine Absage erhalten haben: Sie wirken immer improvisiert. Und man fragt sich, wieso Jahr um Jahr in einer Stadt wie Lindau immer wieder so überraschend Krippen- wie auch Kindergartenplätze fehlen.

Es ist heute Alltag: Nach der Geburt ihres Kindes wollen beide Eltern weiterarbeiten. Für die einen ist es finanzielle Notwendigkeit, weil eine Familie mit dem Gehalt nur eines Verdieners nicht über die Runden kommt. Vielfach sind die Mütter aber auch gut ausgebildet, haben studiert und wollen einfach nicht den beruflichen Anschluss verlieren. Das heißt: Früh genug einen Krippenplatz finden.

So erhalten Familien zuverlässige Kinderbetreuung (Foto: Illustration: Alexander Stahl)

Grundsätzlich gibt es seit Sommer 2013 einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag des Nachwuchses. Doch in der Stadt Lindau gibt es derzeit nur 223 Plätze für die 469 Ein- bis Dreijährigen. Schon in den ersten Jahren des Krippenaufbaus erlebte die Stadtverwaltung: Je mehr Plätze in Lindau entstanden, desto höher stieg die Nachfrage nach Krippenbetreuung.

Bundesweite Statistiken zeigen: Selbst im Freistaat Bayern, in dem Familie insbesondere im ländlichen Bereich einen hohen Stellenwert genießt, steigt der Bedarf an Krippenplätzen jährlich um rund fünf Prozent. Das Institut der Deutschen Wirtschaft geht nach eigenen Umfragen bei Familien sogar davon aus, dass in Bayern fast zehn Prozent mehr Krippenplätze erforderlich wären. So gesehen, müsste in Lindau pro Jahr mindestens eine Krippengruppe mit elf bis fünfzehn Plätzen zusätzlich geschaffen werden.

Tatsächlich reagieren die Verantwortlichen meist erst, wenn die Anmeldezahlen vorliegen. Und wenn zig Familien eine Absage erhalten. Die Lindauer Familie Pilz hat das selbst erlebt. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung hatte Isabell Pilz ihrem Arbeitgeber angekündigt, nach zwei Jahren Familienpause wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Sie meldete ihr Kind für einen Krippenplatz an – und erhielt eine Absage. Ähnlich ging es Familie Beck: Schon zwei Tage nach der Geburt hatte sie ihren Sohn für einen Krippenplatz angemeldet, weil die junge Mutter nach einem Jahr zurück in den Beruf wollte. Auch sie bekamen erst mal eine Absage – wie knapp zwei Dutzend weitere Familien mit Kindern im Krippenalter. Verbunden übrigens mit einem Fragebogen, warum und ab wann sie diesen Platz wirklich benötigen.

Aber auch das Angebot für die 869 Drei- bis Sechsjährigen in Lindau ist mit aktuell 788 Kita-Plätzen eng gestrickt. Zwar geht mancher Knirps mit fünfeinhalb Jahren schon in die erste Klasse. Doch viel öfter lassen Eltern ihre Sechsjährigen noch ein Jahr vom Schulbesuch zurückstellen, erlebt Schulrat Elmar Vögel. Und dann brauchen auch fast Siebenjährige noch einen Kita-Platz. Vor diesem Hintergrund gab es im vergangenen Jahr knapp 40 Absagen an Kindergartenplatzbewerber. Erst der Start der kurzfristig organisierten Awo-Kita „Ideenreich“ am Schönbühl im Spätherbst entspannte die Situation.

So manche Familie fragt sich, warum die Stadt nicht früher den Bedarf an Kinderbetreuung ermittelt. Die Angst vor einer Absage führt letztlich dazu, dass Eltern sich mit ihrem Nachwuchs in drei oder mehr Kitas vorstellen. Mehrfachanmeldungen blockieren aber noch mehr Plätze. Zwar laufen in Lindau alle Anmeldungen in einem Online-Programm bei der Stadt ein: Die Kita-Leitungen müssen sie dorthin melden. Wer welches Kind aufnimmt, entscheidet letztlich aber jede Kita selbst.

Darauf hinwirken, dass „ein bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen der Kindertagesbetreuung zur Verfügung steht“, wie es im Gesetz heißt, muss der Landkreis. Jugendamt und Kreisräte sind sich des Problems inzwischen bewusst: Ein Abgleich zwischen den Kitas sollte früher als derzeit üblich erfolgen, hieß es jüngst im Jugendhilfeausschuss. Und in den Städten im Kreis könne ein zentrales Anmeldeverfahren eine gute Lösung sein, schlägt das Jugendamt vor.

Einen Kita-Platz zu finden, ist für Familien in Erding einfacher – weil sie ihre Kinderbetreuung über ein Online-Portal buchen können, das alle Angebote koordiniert. (Foto: dpa/Daniel Reinhardt)

Aber auch der Blick über die Grenze könnte hilfreich sein: Dort hat die Arbeiter- und Angestellten-Kammer im vergangenen Jahr einen Kinderbetreuungsatlas für Vorarlberg erstellt. Und AK-Präsident Hubert Hämmerle im Februar dieses Jahres darauf verwiesen, dass der „seit Jahren kritisierte unzureichende Ausbau der Ganztagesbetreuung in Vorarlberg ein Wachstumshemmnis ist und Familien mit Kindern benachteiligt.“ Die Basisanalyse der Stadt Lindau ist immerhin angelaufen. Gibt’s mehr Bedarf als Plätze, will die Stadt „gegebenenfalls mit Interimsgruppen reagieren“, so Pressesprecher Jürgen Widmer.

Die Familien Beck und Pilz haben letztlich noch mal Glück gehabt. Kurz vor knapp erhielten sie doch noch einen Kita-Platz. Auch wenn Benjamin Pilz den Zeitpunkt „seltsam“ gefunden hat: „Erst nach dem Bericht in der LZ kamen im letzten Moment noch zwei Kitas auf uns zu und boten uns einen Platz an.“

Online-Portal vermittelt Familien in Erding stressfrei Kita-Plätze

Bangen um einen Kinderbetreuungsplatz – das gibt es in Erding nicht. Die Stadt südlich von München hat als erste bayerische Kommune im Herbst 2014 das Online-Portal „Little Bird“ eingeführt, das inzwischen deutschlandweit über 100 Städte und Gemeinden für die Vermittlung von Kinderbetreuung nutzen. Das Programm organisiert Angebot und Nachfrage, erleichtert Kindertagesstätten und Stadtverwaltung die Arbeit und erspart den Familien Zeit und Stress. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt der Erdinger Pressesprecher Christian Wanninger.

Eltern geben im Programm Name und Alter ihres Kindes ein sowie den Betreuungsbeginn. Das Portal gibt ihnen dann eine Übersicht über Kitas, die zum Wunschtermin einen freien Platz haben. Die Eltern dürfen bis zu drei Favoriten aus Krippen oder Kindergärten auswählen. Die übrige Arbeit erledigt sozusagen der Computer: Das Portal informiert die Kita-Träger über die Anfragen. Die melden sich bei den Eltern und bieten einen Platz an. Nach der Zusage der Familie ist der Platz verbindlich gebucht.

„Wir wollten damals in erster Linie den ganzen Verwaltungsaufwand vereinfachen“, blickt Wanninger zurück. Denn der Abgleich der Bewerbungen habe viel Arbeit gemacht. Zumal auch Erdinger Eltern ihren Nachwuchs oft bei mehreren Häusern gleichzeitig angemeldet hatten.

Um solche Mehrfachmeldungen muss sich in Erding heute niemand mehr kümmern: Haben Eltern für einen Platz zugesagt, so wird dieser nicht nur sofort vom Portal als „belegt“ notiert. Es werden dann auch alle Mehrfachmeldungen dieser Familie gelöscht.

Absagen gibt es in Erding so gut wie nie. Das allerdings auch vor dem Hintergrund, dass die Träger in der gut 38 000 Einwohner zählenden Stadt laut Pressesprecher zum Stichtag 1. Januar 273 Krippen- und 1221 Kindergartenplätze haben. Dort werden derzeit 257 Ein- bis Dreijährige und 1123 Kindergartenkinder betreut: „Es ist eine politische Vorgabe unseres Stadtrats, dass wir immer genügend Plätze und eine stille Reserve für zuziehende junge Familien haben“, betont Wanninger im Gespräch mit der LZ.

Kommentar: Mehr Kita-Plätze und eine bessere Koordination

Seit gut vier Jahren gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung. Doch der nützt wenig, wenn Eltern zittern müssen, ob sie einen Krippenplatz für ihr Kleines bekommen oder einen Kindergartenplatz mit passender Betreuungszeit. Das muss sich ändern. Wenn die Stadt Lindau für junge Familien attraktiv sein will, braucht sie nicht nur Wohnraum und Arbeitsplätze. Die Verantwortlichen müssen deutlich früher nachrechnen, wie viele Kitas nötig sind, damit Familien zuverlässig einen Betreuungsplatz finden.

Evi Eck-Gedler (Foto: cf)

Lindau braucht neue Kitas, und das nicht erst, wenn neue Wohngebiete stehen. Meine Recherche hat aber auch gezeigt: Wenn – wie in Kreis und Stadt Lindau – mit unterschiedlichen Systemen gearbeitet wird, kann der Bedarf gar nicht eindeutig ermittelt werden. Bereits da ist eine bessere Koordination wichtig. Der Blick über die Stadtgrenze hinaus zeigt, dass bei der Kinderbetreuung eine gute frühe Bestandsaufnahme genauso wichtig ist wie ein einfaches Anmeldeverfahren.