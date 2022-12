So blickt das Tierheim Lindau auf die steigenden Kosten für 2023

Müde liegt die Glückskatze Nala in ihrem grauen Katzenbettchen auf dem Schreibtisch im Büro der Tierheimleitung in Lindau. Sie lässt sich nicht einmal vom lauten Fiepen der fünf Zwergpapageien im Käfig neben dem Schreibtisch aus der Ruhe bringen. Sich um sie und die anderen Tiere im Lindauer Tierheim zu kümmern, wird 2023 teurer werden als bisher.

Trotz der gestiegenen Preise für Energie, Personal und Tierarzt gibt Petra Seidl, Präsidentin des Tierschutzvereins, Entwarnung. Das Tierheim hat schon einen Plan, wie sie mit den Kosten umgehen wollen.

Als Petra Seidl an diesem Tag im Büro von Tierheimsleiterin Martina Schwendner sitzt, hat sie ein Schreiben der Stadtwerke dabei. Darin steht, wie viel das Tierheim ab Januar für Energie zahlen muss: Zwei Cent mehr pro Kilowattstunde Gas, beim Strom steigt der Preis sogar um zwölf Cent.

Auch für die Mitarbeiter muss das Tierheim mehr Geld bereitstellen, seit zum 1. Oktober der Mindestlohns auf zwölf Euro gestiegen ist. Das Lindauer Tierheim hat acht Mitarbeitende – und niemand ist verzichtbar, betont Seidl.

Tierarztkosten steigen ebenfalls

Außerdem hat sich zum 22. November die Gebührenordnung der Tierärzte geändert, die seit über zwanzig Jahren weitgehend unverändert gewesen war. Eine allgemeine Untersuchung von Hunden oder Katzen kostet seit der Änderung mindestens 23 Euro – teilweise doppelt so viel wie vor der Erhöhung. Schon zuvor hat das Lindauer Tierheim aber bis zu 9000 Euro im Monat für Tierarztkosten gezahlt.

Viele der Tiere dort sind chronisch krank, müssen noch kastriert werden oder kommen in einem schlechten Zustand zu Leiterin Martina Schwendner und ihren Mitarbeitenden. „Für die Tierärzte ist es ja richtig, dass sich da was getan hat“, sagt Petra Seidl. „Ich kritisiere das gar nicht.“

Der Wirtschaftsplan Lindau sieht für 2023 über 12.000 höhere Ausgaben vor. Ein Großteil der Einnahmen, wie Spenden, basiert jedoch auf dem "Prinzip" Hoffnung", wie Petra Seidl sagt.

Damit steigen aber die Kosten in den drei sowieso schon größten Ausgabeposten des Tierheims. Im neuen Wirtschaftsplan für 2023 rechnen sie für das Jahr mit Ausgaben in Höhe von 254.400 Euro – über 12.000 Euro mehr als 2022. Zusammen machen die Punkte Personal, Tierarzt und Betriebskosten, zu denen Strom, Gas, Wasser und Abfall zählen, fast 200.000 Euro aus. Trotzdem gibt Seidl sich gelassen. „Wir sind zur Zeit noch in der Lage unsere Arche Noah hier sicher zu steuern“, sagt sie.

Das kann sich aber auch jederzeit ändern. Denn es ist schon klar, dass die Einnahmen des Tierschutzvereins, der Träger des Tierheims ist, die hohen Ausgaben nicht decken werden. Fest rechnen kann das Tierheim nur mit den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen – derzeit etwa 30.000 Euro – und der Fundtierpauschale. Die bekommt das Tierheim von den Kommunen dafür, dass es sich um herrenlose Tiere im Landkreis kümmert.

Bei im Schnitt einem Euro pro Einwohner macht das etwa 72.000 Euro aus. Alles andere wird aus Spenden finanziert und daraus, dass der Verein in Testamenten bedacht wird oder Gerichte für eine Verfahrenseinstellung eine Zahlung an den Tierschutz verordnen.

Mitgliedsbeiträge steigen nicht

Das Problem: An den Ausgaben kann der Tierschutzverein nicht drehen, an einem Großteil der Einnahmen aber eben auch nicht. „Das ist immer das Prinzip Hoffnung“, nennt es Seidl. Hoffnung, dass die Leute den Tierschutz unterstützen möchten. Drehen könnte der Verein nur an den Mitgliedsbeiträgen oder an der Fundtierpauschale. Beides will Seidl nicht. Auch ihre Mitglieder hätten schließlich mit den erhöhten Kosten zu kämpfen.

„Ich bin heilfroh, dass die Mitglieder uns die Stange halten.“ Auch mit den Gemeinden will sie frühestens im nächsten Jahr über eine Erhöhung sprechen. „Ich will erst mal sehen, wie sich unser Betrieb hier entwickelt.“

Der Betrieb hier ist das Kerngeschäft, das muss gesichert sein. Die Tierchen brauchen uns. Petra Seidl, Präsidentin des Tierschutzvereins

Im Tierheim Lindau sei man noch in einer komfortablen Lage, erklärt Petra Seidl. Dort habe man sich eine kleine Rücklage aufbauen können. Möglich sei das durch jahrelanges wirtschaftliches Handeln und dank größerer Zuwendungen aus Testamenten. „Wir knabbern immer, fast jedes Jahr, an dieser Reserve“, gesteht Seidl allerdings auch. „Aber so lange wir noch knabbern können, muss ich nicht nach den Kommunen schreien.“

Ein Teil der Reserven ist seit 2014 auch in die Sanierung des Tierheims geflossen. Die Erneuerung der Außenfassade stünde laut Sanierungsplan eigentlich noch aus, aber die muss jetzt warten. Personal, Energie, Tierarzt, Futter und alles, was die Tiere sonst dringend brauchen, sei wichtiger. „Der Betrieb hier ist das Kerngeschäft, das muss gesichert sein. Die Tierchen brauchen uns.“

So ist die Lage bundesweit

Der Deutsche Tierschutzbund hat zum Welttierschutztag am 4. Oktober in einer Pressemitteilung mehr Unterstützung vom Staat gefordert. „Es braucht dringend ein Rettungspaket, damit die Tierheime den Winter überstehen“, sagte damals Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Ansonsten stünden viele Tierheime vor dem Kollaps.

Der Freistaat Bayern unterstützt die Tierheime mit einer Förderung von zwei Millionen Euro in 2023. Der Tierschutzbund Landesverband Bayern hätte sich aber gewünscht, dass die Antragstellung einfacher geregelt wäre. „Tierheimarbeit ist viel Ehrenamt, für die ist das oft schwierig“, erklärt Geschäftsstellenleiter Herbert Sauerer auf Nachfrage. Eine spezielle Förderung wegen der gestiegenen Kosten für die Tierheime gibt es derzeit nicht.