Skulpturale zeigt „Bilderspiegel“

Die Ausstellung „Bilderspiegel" mit Colorprints von Thomas Hannappel wird am Samstag, 15.August, von 11 bis 15 Uhr in Anwesenheit des Künstlers aus Essen in der Galerie Skulpturale eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ausstellung geht bis Sonntag, 4. Oktober. Die Öffnungszeiten der Galerie Skulpturale, In der Hofstatt 1, sind Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Montag von 10.30 bis 15 Uhr. Foto: Skulpturale