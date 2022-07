Skulpturale feiert zehn Jahre auf der Insel

Die Galerie Skulpturale ist seit zehn Jahren auf der Insel. Zum Jubiläumswochenende seien laut Galerie einige Veranstaltungen geplant. Am Samstag, 16. Juli, um 18 Uhr findet Intrinsic - ein interdisziplinärer Dialog zwischen Musik und Kultur im Stadttheater Lindau statt. Dazu gebe es Tanz und Musik.

Am Sonntag, 17. Juli, um 12 Uhr lädt die Galerie zu einer großen Oper ein. Zum Wozzeck -Bilderzyklus von Hans-Werner Berretz und dem Don - Giovanni- Skulpturenzyklus von Wolfgang Ueberhorst würden Arien und Duette aus den gleichnamigen Opern von Alban Berg und W. A. Mozart aufgeführt werden. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Galerie statt. Vor Ort spielen Künstler, die bereits unter anderem in London, den Vereinigten Staaten und München aufgetreten sind.

Die Vielfalt zeitgenössischer Künste in wechselseitiger Resonanz zu präsentieren sei das Anliegen und Alleinstellungsmerkmal der Galerie. Programmatischer Schwerpunkt bilde dabei die Verbindung von Neuer Musik und Bildender Kunst. In langjähriger Zusammenarbeit mit 21 vertretenen Künstler aus Österreich, Italien und vielen Teilen Deutschlands zeige die Galerie deren Positionen - oszillierend zwischen Abstraktion und Figuration – nie ohne Skulptur. Die Vermeidung von Eindeutigkeit ist den Werken aus unterschiedlichsten Materialien und Stilen gemein - „Kunst ist Geheimnis“.