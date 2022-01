Skiunfall endet mit Handgreiflichkeiten

Zwischen einem 23-jährigen Mann aus Bulgarien und einer 63-jährigen Frau aus Deutschland ist es in Zürs am Arlberg am Dienstag zu einer Skikollision gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Beide Beteiligten sind gestürzt und nebeneinander liegen geblieben.

Es kommt zu Handgreiflichkeiten

Die 37-jährige Tochter der Frau hat sofort begonnen, mit ihren Skischuhen auf den am Boden liegenden Skifahrer einzutreten und ihn zu schlagen, heißt es weiter.

Die 63-Jährige habe den Mann mit den Armen am Hals umklammert. Die beiden Frauen hätten immer wieder die Identität und die Versicherungsdaten des Mannes verlangt.

Als er aus der Umklammerung lösen konnte, hat die Unfallbeteiligte seine Skistöcke genommen, um ihn daran zu hindern, wegzufahren, teilt die Polizei mit. Der Mann habe der Frau seine Stöcke entrissen und sei aufgrund der aufgebrachten Situation weitergefahren.

Die Folge: Alle drei werden angezeigt

Die Tochter hat den Mann im Bereich der Talstation der Zürsersee-Bahn gestellt, gemeinsam haben sie auf die bereits alarmierte Polizei gewartet. Durch den Zusammenstoß hat die 63-jährige Frau eine Rippenfraktur und Prellungen erlitten, berichtet die Polizei.

Der Mann ist durch die Tritte und Schläge nicht verletzt worden. Die drei Beteiligten werden wegen fahrlässiger Körperverletzung, Imstichlassen eines Verletzten und versuchter Körperverletzung angezeigt.