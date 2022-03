Skisturz im Montafon: Jugendlicher muss mit Winde geborgen werden

Ein 15-Jähriger aus Deutschland ist am Sonntag im Skigebiet Silvretta Montafon 300 Meter weit einen Skihang hinuntergestürzt. Der Skifahrer musste mit einer Winde von einem Rettungshubschrauber geborgen werden. Das teilt die Polizei Vorarlberg mit.

Skibindung löst sich und führt zum Sturz

Der Jugendliche war zuvor auf einer steil talwärts führenden Skiroute mit seinem Vater abgefahren. „Dabei löste sich die vordere Skibindung und es kam zu dem folgenschweren Sturz“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der junge Mann habe sich dabei schwer am linken Oberarm, der Schulter und dem Oberkörper verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte den 15-Jährigen in das Krankenhaus in Bludenz.