Skinachwuchs aus Lindau überzeugt

Gute Leistungen haben die Rennläufer des Skiclubs Bodensee Lindau (SCB) und des ESV Lindau beim ersten Rennen der neuen Fotopremio.de-Kreiscupserie der Schüler in Thalkirchdorf. Bei eisigen Temperaturen von -13 Grad Celsius am frühen Morgen bereiteten die rund 20 ehrenamtlichen Helfer des SCB unter Leitung der Vorsitzenden Tobi Baader und Jochen Bauer das Rennen vor. Baader steckte einen flüssigen Riesenslalom-Lauf mit 20 Toren, der in zwei Durchgängen zu bewältigen war. Die Kälte sorgte für eine harte Piste und faire Bedingungen für alle 90 Teilnehmer.

In der Schülerklasse U13 weiblich gelangen Ellen Frener (SCB) zwei sehr gute Läufe: Sie gewann mit einer Sekunde Vorsprung vor Jessica Schmidt (RG Weiler-Simmerberg) und Carolina Bommer vom ESV Lindau. Ebenfalls zwei Stockerplätze für Lindauer Läufer gab es bei den gleichaltrigen Jungs: Hinter Leon Bernhard (TSV Heimenkirch) kamen Julius Gierer und Emil Mattes (ESV) auf die Plätze zwei und drei.

In der Klasse U15 weiblich ging es sehr spannend zu: Lotta Grauer (SCB Lindau) fuhr im zweiten Lauf Bestzeit und belegte mit fünf Hundertstelsekunden Rückstand den zweiten Platz hinter Ida Baldauf (SV Maierhöfen-Grünenbach).

Wiederum zwei Podestplätze gab es für die Lindauer Rennläufer in der Klasse U16 männlich: SCB-Läufer Gabriel Frener gewann vor Marius Sontheim (SV Maierhöfen-Grünenbach) und Konrad Haase (ESV Lindau). Bei den Schülern U18 standen gleich drei ESV-Läufer auf dem Podest: Nicolas Zürn war der schnellste, gefolgt von Lorenz Wenzel und Tobias Picker.

Neben den Schülern sind beim Großen Kreiscup auch Erwachsene startberechtigt. Sie lieferten sich spannende Rennen und kämpften um die beste Linie auf der steilen Slalompiste am Schwand-Lift. Schnellster mit Tagesbestzeit war Tobias Schmelz vom TSV Gestratz knapp vor Jochen Bauer (SCB Lindau). Ebenfalls aufs Podest fuhren die beiden SCB-Renntrainer Dimo Dichev und Franziska Haaser.

Nach diesem gelungenen Auftakt steht am kommenden Wochenende bereits das nächste Kreiscup-Rennen für den Skinachwuchs auf dem Programm: An den Skiliften Riefensberg in Hochlitten organisiert der TSV Niederstaufen einen Slalom mit zwei Durchgängen.