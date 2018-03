Skiläufer des ESV sind in Laterns gut drauf

Fünf Tagessiege, elf Podest Plätze und die Tagesbestzeit aller männlichen Starter durch Nicolas Zürn: Das ist die beeindruckende Bilanz des ESV Lindau beim Kreiscup am vergangenen Wochenende in Laterns. Die absolute Tagesbestzeit gelang Felicitas Lummer vom SV Maierhöfen-Grünenbach.

Bei nicht einfachen Schnee und Wetterverhältnissen gelang es laut Pressemitteilung der ESV-Mannschaft um Lukas Schober, zwei schnelle, jedoch faire Riesentorläufe zu setzten. Es war dritte Rennen in der Foto-Premio-Kreiscup-Serie, beide Riesentorläufe richtete der ESV aus.

Bei den Schülern U13 gelangen den drei Lindauern Anna Kottmayer, Carlotta Maria Kübler und Luca Maria Ochsenreiter auf der anspruchsvollen Piste ebenso zwei gute Läufe wie Laurin Geser bei den Schülern. Paul Reupert vom SCB Lindau schafte mit einem beherzten Lauf den dritten Platz. Ebenfalls Dritte wurde SCB-Rennläuerine Lotta Graue in der nächsten Gruppe. Seinen ersten Podestplatz in dieser Saison erfuhr Christian Kottmayer: Platz zwei war der Lohn für seine sehr guten Abfahrten.

Diesem guten Ergebnis wollte Konrad Haase bei den Schülern U15 nicht nachstehen: Trotz eines riskanten Wacklers, jedoch mit viel Gefühl gelang ihm der Sprung auf den zweiten Platz. Den dritten Sieg im dritten Rennen erfuhr Tobias Picker und sicherte sich bereits vor dem abschließenden Rennen den Gesamtsieg in seiner Altersklasse sicherte. Laura Bernhard vom ESV Lindau musste sich diesmal nur Felicitas Lummer geschlagen geben, sicherte sich aber mit einer tollen Zeit den zweiten Platz. Den ersten Platz bei der Jugend 18 mit Tagesbestzeit gelang diesmal Nicolas Zürn vom ESV, womit er seine guten Ergebnisse der vorherigen Trainingseinheiten eindrucksvoll bestätigte.

Abschluss der Serie mit Slalom

Tim Flaschl setzte mit seinem dritten Platz ein Zeichen in der Gesamtwertung. Pius Grauer vom SCB konnte bei der Jugend 18 den sechsten Rang vor David Hermann (TSV Niederstaufen) erkämpfen. In der Jugend 21 gingen drei starke Fahrer am Start. Durchsetzen konnte sich auf Platz eins Lucas Bernhard vom ESV, gefolgt von Tobias Lindenmayer vom TSV Heimenkirch und Dominik Zürn, ebenfalls ESV Lindau.

Dass ESV-Läufern Valerie Thorbecke nichts verlernt hat, bewies sie bei ihrem Start in Laterns. Sie siegte klar vor Franziska Haser von SCB Lindau. Zuguterletzt sicherte sich Andreas Zürn in der Klasse Herren Allgemein den Sieg vor Tobias Schmelz (Gestratz) und Jan Kaltenmayer (ESV Lindau). Lukas Schober kam auf den vierten und Manuel Baader vom SCB auf den fünften Platz.

In der Kreiscup-Rennserie steht jetzt noch ein Slalom auf dem Plan.