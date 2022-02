Skikollision endet mit Unfallflucht und Verletzung

Vorarlberg (lz) - Zu einem heftigen Zusammenstoß kam es am Sonntag, 27. Februar, gegen 13.05 Uhr zwischen einer zwölfjährigen Skifahrerin und einem noch unbekannten Snowboardfahrer. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, ereignete sich der Unfall im Skigebiet Golm in Taschgguns auf der roten Piste 6, und zwar am Hang oberhalb des Talstation „Rätikonbahn“. Die Skifahrerin fuhr nach Polizei-Informationen langsam große Schwünge in der Mitte der Piste.

Snowboardfahrer fährt einfach weiter

Aus bislang unbekannter Ursache kam es ungefähr in der Hälfte des Hanges zu einem plötzlichen Zusammenstoß mit einem Snowboardfahrer. Die Skifahrerin kam dadurch zu Sturz und erlitt dabei einen Bruch des linken Daumens. Der Snowboarder, welcher selbst nicht zu Sturz kam, bemerkte den Sturz der Skifahrerin und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Snowboardfahrer soll etwa 18 Jahre alt, mit beiger Jacke, einer dunklen Hose und dunkelfarbigem Helm bekleidet gewesen sein.