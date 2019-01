Skifahrer sind gut in Form

Der ESV Lindau hat als Ausrichter des ersten FotoPremio.de-Kreiscup der neuen Ski Saison gute Schneeverhältnisse gehabt Schon als die ersten fleißigen Helfer des ESV gegen 6:30 Uhr Morgens aufbrachen um die Piste zu richten, schneite es ergiebig und alle Beteiligten hatten große Vorfreude auf das bevorstehende Rennen.

In Laterns angekommen fanden Streckenchef Lukas Schober und Wettkampfleitung Karl Schober perfekte Bedingungen für den Riesenslalom vor.So konnte laut Vereinsbericht um 9.30 Uhr pünktlich die Besichtigung der Strecke durch die beiden Lindauer Ski Clubs ESV Lindau und SCB Lindau beginnen. 14 junge Athleten des ESV und 26 SCB-Rennläufer gingen an den Start. Schließlich gilt es für den ESV Lindau in dieser Saison die gewonnene Mannschaftwertung des kleinen Kreiscup aus 2018 zu verteidigen. Den Anfang machten die Ski Zwerge U8 weiblich und U8 männlich. Als Sieger wurden hier Linn Bauer vom SCB Lindau und Anton Göttlicher vom TSV Stiefenhofen gekürt. Marie Frank auch vom SCB fuhr auf Platz drei. Bei den Jungs machte Dominic Rosca mit Platz drei einen weiteren Podestplatz für den SCB Lindau perfekt. Danach folgte die erste Läuferin des ESV Lindau mit Startnummer 21 Moana Schroff und zeigte mit Platz zwei in der Klasse U9 weiblich, das Sie auch diese Saison zu den heißen Eisen des ESV für den Gesamtsieg zählt. Startnummer 29 hieß es für Leni Kuttruff, die in der selben Altersklasse 9ter wurde. Siegerin in der Klasse wurde Baldauf Lina vom TSV Gestratz.

Zum ersten Mal ging es für Samuel Irlinger, Eryk Kowalinsky und Leander Eiermann in einen kleinen Kreiscup, sie meisterten ihren ersten Wettkampf mit den Plätzen 10, 13 und 14 in der Altersklasse U9 männlich. Sieger wurde hier Johannes Walter vom SC Steibis-Aach. In der Altersklasse U10 weiblich fanden sich wieder die alten Verdächtigen an den ersten Positionen. Die Vorjahresdritte der Gesamtwertung Janine Vetter vom ESV schaffte einen vierten Platz. Kaderathletin Alessia Reck SCB untermauerte ihre Favoriten Rolle und sicherte sich Platz eins.

Direkt hinter Janine fand Emilia Geser eine gute Spur und folgte mit nur 38 Hundertstel Rückstand auf Platz fünf. Lola Lewis erreichte bei ihrem ersten Auftritt Platz elf. In der Klasse U10 männlich brannte Jaro Rogner sein Zeichen in den Schnee und belegte einen starken dritten Platz. Auch hier hat der ESV ein Eisen im Feuer. Sieger wurde hier Jakob Fäßler vom SC Scheidegg.

Potenzial nach oben

In der Klasse U11 weiblich fand sich Lili Rogner Platz neun wieder und Anna Lotta Mattes auf Platz sechs. Beide haben Potenzial nach oben. Lea Bauer vom SCB sicherte sich Platz zwei. Siegerin der Klasse wurde Sophia Fässler vom TSV Stiefenhofen. Ein weiterer aufgehender Renn Stern ging bei den Jungen U11 für den ESV ins Rennen, Luca Mund gab ordentlich Gas was bei der starken Kader Konkurrenz zu einem beachtlichen fünften Platz reichte.

Johann Heidelmann vom SCB raste noch auf Platz drei und Sieger wurde Marvin Koros vom SC Oberstaufen. In der Klasse U12 weiblich wurde Luisa Gierer vom ESV gute Achte. Eine Bank in der Klasse war Kader Athletin Hannah Tschada SCB Lindau, die das Ding sicher mit Platz eins nach Hause fuhr. Einen weiteren Podestplatz mit Platz drei holte sich Emma Rößler vom SCB. Bei den Jungs U12 gelang Leon Jost SCB eine rasante Fahrt: Er kam mit der zweitschnellsten Tageszeit auf Platz zwei hinter Magnus Fässler vom SC Scheidegg.