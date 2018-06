Skiclubs Bodensee Lindau nimmt an „Lolly-Cup“

20 Nachwuchsrennläufer des Skiclubs Bodensee Lindau sind beim ersten Lolly-Cup der laufenden Rennsaison an den Start gegangen. Der vom ausrichtenden SV Maierhöfen-Grünenbach am kleinen Iberglift fair gesteckten Riesenslalomkurs konnte auch von den Jüngsten der vier- bis zehnjährigen Teilnehmer bewältigt werden.

Bei trübem Wetter, jedoch guter Sicht gingen insgesamt 111 Kinder an den Start. Die Schneeverhältnisse waren ideal, der Kurs einfach gesteckt – womit auch die jüngsten Teilnehmer die Ziellinie erreichen konnten.

Johann Köpf fuhr in der Klasse U7 auf den dritten Platz. Hannah Tschada gewann mit einem beherzten Lauf in der Klasse U8. Bei den gleichaltrigen Jungs belegte Ian Sattler den dritten Platz. In der Klasse U9 kam Maggie Mrugowski auf Platz zwei, knapp vor ihrer Teamkollegin Ellen Frener. Die schnellste Zeit unter den Läufern des SCB fuhr Maggie Mrugowski mit 35,17 Sekunden Die Tagesbestzeit (28,93) erzielte Marvin Lang (SLZ Leutkirch) als Sieger der Klasse U9. Für alle Kinder gab es bei der Siegerehrung Lollies und Urkunden, für die ersten Drei jeder Klasse Pokale. Abschließend fällt das Fazit von den SCB-Trainern Cathrin Kimmel und Tobi Tschada positiv aus. Laut Rennbericht war es eine rundum gelungene Veranstaltung mit guten Ergebnissen der kleinen Nachwuchsrennfahrer. Gerade die Jüngsten konnten erstmals in einem Rennen zeigen, was sie seit Ende Dezember in den Trainings des SCB gelernt haben.