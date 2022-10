Skiclub verkauft wieder gebrauchte Ausrüstung

Nach zwei Jahren Pause öffnet in diesem Jahr wieder der Wintersportartikel-Gebrauchtmarkt des Skiclub Bodensee (SCB). Am Samstag, 15. Oktober, finden Freunde des Wintersports in der Sporthalle der Gesamtschule Reutin alles, was das Herz begehrt: gebrauchte Ski, Schlitten, Wintersport-Bekleidung, Helme und vieles mehr.

„Die große Neuerung in diesem Jahr ist, dass die Veranstaltung erstmalig an einem Tag stattfindet“, sagt Organisator Tobi Tschada in einer Pressemitteilung. Konkret sieht der Ablauf am Samstag wie folgt aus:

Verkaufsartikel, die in gutem, sauberen und gebrauchsfähigen Zustand sein sollen, werden am Samstag, von 9 bis 12 Uhr angenommen und ausgezeichnet. Der Lindauer Verein erhebt einen Euro Annahmegebühr pro Artikel. Für jeden verkauften Artikel erhält der SCB zehn Prozent und mindestens einen Euro als Vermittlungsgebühr. „Verkaufen kann jeder, nicht nur Mitglieder des SCB Lindau“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Verkauf ist dann von 13 bis 16 Uhr. „Erfahrungsgemäß lohnt es sich, pünktlich um 13 Uhr in der Schlange vor dem Eingang zu stehen“, so der Verein.

Die Auszahlung und Abholung der nicht verkauften Artikel erfolgt von 16 bis 18 Uhr. Artikel und Erlöse, die am Samstag bis 18.30 Uhr nicht abgeholt werden, gehen als Spende an den SCB.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher des Wintersportartikel-Gebrauchtmarktes sorgt der Verein. Den ganzen Tag (9 -18 Uhr) werden Kuchen und Snacks sowie Kaffee und Getränke angeboten.

Die Annahme und der Verkauf werden über das Online-Verkaufssystem „easybasar“ durchgeführt. Tobi Tschada empfiehlt allen Verkäufern, sich vorab zu Hause im System einzuloggen und die Verkaufsartikel einzupflegen. Das spart bei der Annahme der Artikel Zeit. „Es wird bei der Annahme Schnellkassen geben, an denen die Verkäufer nur ihre bereits im System hinterlegten Artikel abgeben müssen“ so Tschada.

Interessierte sollten sich einen Account anlegen und unter Veranstaltungen nach dem „Wintersportartikel-Gebrauchtmarkt“ suchen. Nach dem Hinzufügen des Basars zur eigenen Liste, können Artikel erfasst und die Etiketten bereits zuhause ausgedruckt und auf den Artikel angebracht werden. Im Internet gibt es weitere Informationen unter www.easybasar.de/support/faq