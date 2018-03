Ski-Regionalteam trumpft auf

Vergangenes Wochenende sind im Skigebiet Damüls die schwäbischen Schülermeisterschaften ausgetragen worden. Der Skiclub Stetten am kalten Markt richtete je einen Slalom und einen Riesenslalom aus. Trainer Herbert Hörburger vom Rennnachwuchs des Regionalteams Westallgäu ergatterte für seine Schützlinge sechs der begehrten Startplätze und konnte mit mehreren Podest- und Top-Ten-Platzierungen sehr zufrieden sein, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Am Samstag beim Riesenslalom unter schlechten Wetterverhältnissen überzeugte Willi Wilfer (SC Steibis-Aach) in der Klasse U14 mit dem zweiten Platz, gefolgt von Lennart Jauch (TSV Gestratz) auf Rang fünf und Severin Bernhard vom SCB Lindau auf Rang sieben. Im U16-Wettbewerb kam Ferdinand Ballerstedt auf dem zehnten Platz ins Ziel.

Am Sonntag beim Slalom und sehr guten Voraussetzungen griffen mit Paula Veit (SCB Lindau) und Viktoria Lummer (SV Maierhöfen-Grünenbach) die Mädchen ins Geschehen ein. Viktoria konnte die Klasse U16 und das Gesamtklassement für sich entscheiden. Damit schob sie sich in der deutschen Rangliste deutlich nach vorne. Paula Veit erreichte in der U14 den achten Rang. Bei den Jungs konnte Willi Wilfer seinen zweiten Platz vom Vortag wiederholen, Lennart Jauch erfuhr mit Rang drei ebenfalls einen Podestplatz. Ferdinand Ballerstedt überzeugte mit Rang sieben, Severin Bernhard schied aus.