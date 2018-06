Ski-Regionalteam nimmt am „Kids-Cross“ teil

„Kids-Cross“ ist eine Skirennserie für die Altersgruppe U11/U12, die diese Saison zum zweiten Mal ausgetragen wird. Das Regionalteam Westallgäu war mit Nachwuchsrennläufern am Start, vor dem Abschlussrennen stehen Kim Marschel und Viktoria Lummer ganz vorne.

Zusätzlich zu den klassischen Slalom- und Riesenslalom-Elementen werden beim „Kids-Cross“ in den Kurs Schanzen, Kurven mit unterschiedlichen Radien, Steilkurven und Wellenbahnen eingebaut.

Die Rennen werden an drei Wochenenden gemeinsam von Allgäuer Skiverband und dem Skigau Werdenfels (Garmisch-Partenkirchen) ausgerichtet. Die jeweils zehn besten Buben und Mädchen werden dann zum Bundesfinale Ende März eingeladen.

Das erste Rennwochenende wurde am 17.und 18. Januar in Mittenwald ausgetragen. Dabei handelte es sich um eine Strecke mit wenig Gefälle und sehr langen Gleitpassagen. Die Rennen Nummer drei und vier fanden am vergangenen Wochenende in Grasgehren statt und wurden gemeinsam von den Kemptener Skivereinen SCK und TVK veranstaltet. Zusätzlich werden diese beiden Rennen auch für den Reischmann-Cup gewertet, sodass die Rennen doppelt wichtig waren.

Betriebsleiter Berni Huber hatte auf der Waldabfahrt eine abwechslungsreiche und vor allem schnelle Rennstrecke präpariert, die den Kindern viel Spaß bereitete. Nur eine Schanze war etwas zu schwierig und verursachte im Probelauf erste Stürze.

Trainer Oliver Schmid hatte seine Renngruppe sehr gut vorbereitet und so konnten sehr schöne Ergebnisse erreicht werden. Den meisten Erfolg erzielte bisher Kim Marschel vom SC Oberstaufen, in den bisherigen vier Rennen fuhr sie dreimal aufs Podest und einmal knapp dran vorbei. In der Wertung für den Reischmann-Cup konnte sie sogar den Sieg davontragen. Auch Severin Bernhard (SCB Lindau) fuhr in Mittenwald zweimal aufs Podest. In der Gesamtwertung des Kids-Cross sind derzeit zwei Läuferinnen auf Finalkurs, Kim Marschel und Viktoria Lummer (SV Maierhöfen-Grünenbach) stehen derzeit beide punktgleich auf Platz 10. Es wird also spannend bei den letzten beiden Läufen, die am 8. und 9. März am Grünten stattfinden werden.