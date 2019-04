Mehrere Nachwuchsläufer vom Skiclub Bodensee Lindau haben sich beim internationalen Kinderskirennen in Oberstdorf mit guten Leistungen in den Top Ten platziert. Bei der Siegerehrung freuten sie sich über schöne Sachpreise, wie der Verein mitteilt.

Es war eines der letzten Rennen dieser Saison, das kürzlich im Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand vom SC Oberstdorf ausgetragen wurde. Mehr als 300 Rennläufer im Alter von sechs bis 16 Jahren waren am Start. Trotz frühlingshafter Temperaturen und viel Sonne hielt die Piste bis zum Schluss und garantierte faire Bedingungen für alle Rennläufer. Vom SCB-Rennteam waren Lea und Linn Bauer, Charlotte und Hannah-Sophie Tschada sowie Leon Jost am Start.

Charlotte Tschada (Jahrgang 2010) fuhr schnell um die Tore und belegte in einer starken Konkurrenz den 14. Platz. Linn Bauer (2011) folgte auf dem 18. Platz. Insgesamt waren in dieser Klasse 35 Mädchen der Jahrgänge 2010 bis 2012 am Start. Lea Bauer war wieder schnell zwischen den Toren unterwegs und fuhr mit Platz sieben das erste Top-Ten-Resultat für den SCB ein. Sie durfte bei der Siegerehrung ebenso auf die Bühne wie Hannah-Sophie Tschada, die in der Klasse Jahrgang 2007 auf den sechsten Platz kam. Dem gleichaltrigen Leon Jost gelang mit Rang zehn und einer guten Zeit ebenso der Sprung auf die Siegerbühne.

Die Siegerehrung fand im Kurpark in Oberstdorf statt. Dort werden auch die Sportler der Weltcup-Veranstaltungen gefeiert. Unter den Kindern wurden noch zahlreiche Tombola-Preise verlost, sodass kaum jemand mit leeren Händen nach Hause ging.