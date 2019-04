Skater wollen an alten Bolzplatz am Giebelbach

Wegen der Landesgartenschau verlieren die Skater ihre Bleibe auf der Hinteren Insel. Jetzt soll Ersatz her. Mit dem neu gegründeten Verein „Lindau Move“ wollen sie ihren Traum eines „Skate- und Bewegungsparks“ verwirklichen. Der soll auf dem alten Bolzplatz Giebelbach entstehen. In der Projektwerft erläuterte Oliver Schade den Stand der Planung und bat um Tipps zur Finanzierung des rund 450.000 Euro teuren Projekts.

Bisher rollten die Skater auf der Hinteren Insel und im Jugendzentrum Xtra über ihre Rampen. Doch das ist bald vorbei: Ihren Skatepark dürfen sie nur noch bis September nutzen, und solange die Zukunft des Xtra noch ungewiss ist, können sie auch nicht auf ihrer Miniramp skaten, die sie 2017 dort gebaut haben.

„Wir haben keine Heimat mehr“, sagt Oliver Schade, der Anfang des Jahres mit vier anderen leidenschaftlichen Skatern den Verein „Lindau Move“ gegründet hat. Der schreibt sich die „Ausübung und Förderung verschiedener Bewegungskünste in Lindau“ auf seine Fahnen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, schwebt Schade und seinen Mitstreitern ein „Skate- und Bewegungspark“ vor. Der soll den heutigen Standards entsprechen, betont Schade. „Ich will mich nicht mit was Kleinem zufriedengeben.“ Er ist davon überzeugt, dass der neue Park auch überregional gut angenommen werden würde. Schon jetzt seien Skater bis aus Dornbirn nach Lindau ins Xtra gekommen.

Bouldermöglichkeit an der Lärmschutzwand

Die Chance, jetzt etwas Neues zu schaffen, wolle er nutzen. Schließlich werde Skaten 2020 Olympische Disziplin. „Warum soll nicht mal ein Olympiasieger aus Lindau kommen“, fragt Schade.

Aber der Park soll nicht nur ein Skater-Paradies werden. Auf den Freiflächen soll es Pilates- und Yoga-Angebote ebenso geben wie Outdoor-Fitnessgeräte oder einen Bewegungspark. Und an der Lärmschutzwand der Rampe würde der Verein „Lindau Move“ gern Bouldermöglichkeiten anbieten. Doch es gehe dabei um mehr als nur Sport: „Wir wollen einen Ort schaffen, wo sich Jung und Alt treffen können“, sagt Schade. Grillplätze, Kinderspielplatz und Sitzgelegenheiten runden daher das Angebot ab.

Für so einen Park brauche es 1000 Quadratmeter Fläche, rechnet Schade vor, der schon ein bestimmtes Grundstück im Auge hat: den alten Bolzplatz am Giebelbach. Derzeit laufen Gespräche mit der Stadt, aber es sei noch keine Entscheidung gefallen, so Schade weiter. Die Skater würden gern in Seenähe bleiben, weil sie dann Stand-Up-Paddler und Surfer ebenfalls integrieren könnten. Außerdem wäre es so möglich, an der gesamten Fahrradstrecke entlang Bewegungsangebote zu machen.

Der Park wird vermutlich ein Budget von 400.000 bis 450.000 Euro brauchen, schätzt Schade. Bleibt die große Frage, wie dies zu finanzieren sei. Möglich wären EU-Fördermittel aus den Leader-Programm, die allerdings die Stadt beantragen müsste. Der Verein setzt zudem auf Sponsorengelder und Kooperationspartner wie Krankenkassen und heimischen Unternehmen, die Interesse an Gesundheit und Bewegung zeigen.