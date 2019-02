Skater-Jubiläum: Drei Jahre Miniramp

Das Jugendzentrum Xtra auf der Lindauer Insel öffnet am 22. Februar seine Tore für alle begeisterten Skateboarder und Fans des Rollsports. 2017 baute eine kleine Gruppe von engagierten Skatern eine Indoor-Skaterampe im Jugendzentrum ein. Die Rampe ist während den Öffnungszeiten des Jugendzentrums für jedermann zugänglich. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, dass Nutzer aus Feldkirch, Bregenz und Friedrichshafen anreisen Zu Beginn diesen Jahres gründete der harte Kern der Xtra-Skater den Verein „Lindau Move“. Jeden Mittwoch gibt es dort ab 18 Uhr einen kostenfreien Skateworkshop im Jugendzentrum Xtra. Am 22. Februar wird jetzt Jubiläum gefeiert: drei Jahre Miniramp. Für Getränke, Snacks und Musik wird gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos. Die Türen öffnen sich um 18 Uhr. Wichtiger Hinweis: Auf der Facebookseite des Jugendzentrums befindet sich eine Einverständniserklärung für alle unter 18 Jahren, die ausgefüllt zu der Veranstaltung mitgebracht werden muss.