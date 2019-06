Singen hält jung und heilt die Seele

Neun Chöre sind am Samstag in der Inselhalle zum großen Kreis-Chor-Konzert angetreten. Anlass war kein geringerer als das Jubiläum „150 Jahre Chorgemeinschaft Eintracht-Liederhort Lindau“ zu feiern. Dafür hatte der ausrichtende Bodenseesängerkreis keine Mühen gescheut und begeisterte an dem rund dreistündigen Abend sein Publikum in der Inselhalle. Mit einem musikalischen Querschnitt vom Heimatlied bis zum Gospel.

Eigentlich haben sie ihren 150. Geburtstag ja schon am 25. Mai in Oberreitnau ausgiebig gefeiert. Doch wer wird schon so alt? Aus diesem Grund hat der Bodenseesängerkreis zusätzlich das festliche Kreis-Chor-Konzert auf die Beine gestellt. Vorsitzender Josef Fink durfte am Abend neben den vielen Sängerkameradinnen und Sängerkameraden die stellvertretende Landrätin Margarete Marder, den Lindauer Stadtrat Werner Schönberger und den Präsidenten des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben Jürgen Schwarz begrüßen. Mader als ausgewiesene Freundin der Chöre ließ es sich nicht nehmen, selbst ein Lied der Zitherspielerin und Dichterin Pepi Fink, die 2010 im Alter von 103 Jahren verstorben ist, anzustimmen. „Sing froh ein Liedchen zu jeder Zeit“, halte jung. „Nehmen Sie das Heilende der Musik mit heim“, wandte sie sich in ihrem Grußwort an die Besucher.

Das Geburtstagskind macht den Auftakt

Schönberger blickte auf die Geschichte des 1869 gegründeten Liederhorts zurück. Singen befreie die Seele und verändere den Menschen. Magische Momente seien das. Davon konnten sich die Chorfreunde in den einzelnen Vorträgen überzeugen und hinreißen lassen. Auftakt und Finale oblagen dem Geburtstagskind mit seiner Vorsitzenden Heidi Stibi und unter Leitung von Paul Sigl. Ihrem Sängerspruch als Hommage an die Berge und den See ließen sie das afrikanische Lied „Ukuthula“ mit einem schönen Sopransolo folgen.

Der „Bajazzo“ mit seinem sehnsuchtsvollen Liebesansinnen begegnete zum Ausklang des Konzerts dem Gospelchor Eintracht Liederhort mit einem zarten „Kum ba Yah“ und dem Spiritual „I couldn’t hear nobody pray“. Der Liederkranz Wasserburg gratulierte mit seinem Männerchor und überreichte ein historisches Dokument in Form einer Fotografie von 1875, das den Liederkranz Lindau bei einer Aufführung zeigt. Ihr musikalisches Dreigänge-Menü bot mit „Schöner Bodensee“ einen beschwingten Walzer, mit Felix Mendelssohns „Jäger Abschied“ Herzhaftes und mit Wilhelm Heinrichs „Frag nur den Wind“ ein luftiges Soufflé.

Der gemischte Chor des Liederkranzes Ellhofen stand dem in nichts nach. Mit Martin Lau am Pult interpretierten die Sänger Hubert von Goiserns Heimatlied „Hearst es net“ und zum großen Vergnügen aller den „Zottelmarsch“. Sie können 2020 ihren 100. Geburtstag feiern. Ulrich Rief, stellvertretender Kreisvorsitzender, moderierte den Abend auf humorvolle Weise, während Josef Fink die Leitung des Liederkranzes Heimenkirch übernahm. Vierstimmig gaben sie Friedrich Silchers „Der Lindenbaum“ – schließlich sei es die Insel, auf der Lindenbäume wüchsen. Ihr Arrangement von „Tage wie diese“, das zum Hit der Toten Hosen wurde, hatte sich auch der Männerchor Stiefenhofen ausgesucht. Schön, das Lied gleich in zwei Versionen zu hören, wie auch die Heimenkircher mit „Über sieben Brücken musst du geh´n“ der Band Karat imponierten.

Männerchor Gestratz lockert die Stimmung auf

Wer viel lockere Stimmung in diesen Abend brachte, war der Männerchor Gestratz. Von 18 Sängern 1952 gegründet, sind es heute 30 Aktive, wenn auch nicht alle auf der Bühne standen. Mit Markus Müller am Pult und Anneliese Prinz am Klavier legten sie los. Stimmlich ausgereift erklang ihr „Blauer Mond“ als Visionen eines weinseligen Zechers. Den Comedian Harmonists zugetan der Klassiker „Wochenend und Sonnenschein“, getoppt von „Männer mag man eben“. Bravorufe belohnten diesen Auftritt wie auch den der Stiefenhofener mit dem A-cappella-Groove „Doo Dub Da“ nach dem gemächlichen Jodler „Mei Huimatdorf“. Mit dem Gründungsjahr 1846 sind sie der älteste Chor im Verband und haben ganz offensichtlich die wenigsten Nachwuchsprobleme. Jürgen Schwarz wünschte dem Liederhort alles Gute für die nächsten Dekaden Chorarbeit, um mit einem Blick auf die Verbandstätigkeit das Singen als soziale Funktion in den Fokus zu rücken.

Dass es der Seele gut tut, bewies zum Schluss der In-Takt-Chor Nonnenhorn mit einem wundervoll zarten „Sally Gardens“ und witzig inszeniertem Shanty „The drunken sailer“. Dass der einstige Kassenschlager der Chordettes bis heute mitreißt, daran ließ die Stimmflut Scheidegg mit ihrem „Lollipop“ keinen Zweifel.