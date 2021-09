Sind Sie mit dem Wahlergebnis zufrieden? Stimmen Sie hier ab!

Die CSU-Bastion bröckelt, doch für einen Richtungswechsel reicht es nicht. Im Wahlkreis 256 geht das Direktmandat nach alter Tradition wieder an die CSU, die allerdings längst nicht mehr so dominant ist wie in den vergangenen Jahren unter Gerd Müller.

Mechthilde Wittmann erzielt bei den Erststimmen im Wahlkreis Oberallgäu mit 29,7 Prozent mehr als 20 Prozentpunkte weniger als Gerd Müller vor vier Jahren.

Im Landkreis Lindau hatte Mechthilde Wittmann in Nonnenhorn ein besonders starkes Ergebnis: Dort holte sie am Sonntagabend 45,1 Prozent der Stimmen, das sind sogar mehr als Gerd Müller vor vier Jahren bekam (44,6 Prozent). Wieder in den Bundestag einziehen wird der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae (13,1), der auf Listenplatz sechs der bayerischen Liberalen steht. Chancen, über die Landesliste nach Berlin zu kommen, hat auch noch Rainer Rothfuß von der AfD, allerdings dürfte es bei ihm knapp werden. Die AfD erreichte im Wahlkreis Oberallgäu-Lindau ein schlechteres Ergebnis als im Bund.

Sicher nicht im Bundestag vertreten sind dagegen SPD-Kandidat Martin Holderied (15,8), auch wenn die SPD mit ihm zumindest ein besseres Ergebnis als bei der letzten Bundestagswahl einfahren konnte. Auch Pius Bandte (15,5), Direktkandidat der Grünen, wird nicht im neuen Bundestag vertreten sein.