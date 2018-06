Simone Junker und Gebrüder Bügel erfahren Podestplätze

Bereits Ende September ist in Buochs am Vierwaldstätter See der zweite Kanumarathon, organisiert vom Kanuclub Nidwalden, ausgetragen worden. An den Start ging auch eine Delegation des Lindauer Kanuclubs und feierte drei Podestplätze.

Erfahrungsgemäß starten am Vierwaldstätter See-Marathon immer sehr starke Fahrer. Nationalmannschaftsfahrer, Olympiateilnehmer und Nationale Meister standen auf der Startliste. Der Wetterbericht verhieß Gutes für das Rennwochenende. Morgens hing noch ein wenig Nebel in der Luft, doch ein Blick an den Himmel ließ bereits einen sonnigen, warmen Herbsttag erahnen. Der See lag ruhig da und ließ ein schnelles Rennen erwarten.

Um 9.30 fiel der Startschuss. Bei mehr als 100 Startern ging es im Massenstart entsprechend wild zu. Jeder wollte sich zu Anfang den Anschluss an eine gute Gruppe sichern, da das Fahren auf der Welle eines anderen Paddlers einen taktischen Vorteil bedeutet. Die Athleten hatten sich im Vorfeld für eine der beiden zur Auswahl stehenden Streckenlängen entschieden: für den Halbmarathon über 21 Kilometer oder den Marathon (42 Kilometer). Die Halbmarathonstrecke führte entlang des Ufers hin und zurück, während die Marathonstrecke aus einem Rundkurs mit zwei Seequerungen bestand.

Bedingt durch den Schiffsverkehr und aufkommenden Wind wurde der See dann doch sehr unruhig. Daher waren die Verhältnisse stellenweise ziemlich anspruchsvoll für die Paddler in Regattakajaks und Surfskis. Paddler in Abfahrts- und Seekajaks kamen mit den Bedingungen deutlich besser zurecht, da ihre Kajaks sicherer im Wasser liegen. Nachteilig ist hier allerdings die allgemein geringere Endgeschwindigkeit.

Frank Bügel war wie immer mit seinem schnellen Surfski auf der Marathondistanz unterwegs. Mit einer Zeit von 3:34,42 Stunden konnte er seine Topform unter Beweis stellen. Er belegte nach einem harten Rennen den zweiten Platz vor seinem Bruder Udo Bürgel.

Auf der Halbmarathonstrecke starteten fünf weitere Mitglieder des Lindauer Kanuclubs, darunter Simone Junker in der Klasse des Kajak-Einer der Damen. In einem starken Rennen konnte sie sich gegen alle Konkurrentinnen durchsetzen und wurde mit einer Zeit von 1:57,29 überglücklich Siegerin. Ihre mittlerweile im Ausland lebende Vereinskollegin Deborah Wyss kam als zweite Frau ins Ziel. Sie fuhr die ausgezeichnete Zeit von 2,02:14-Stunden. Erfreulicherweise nahm Brigitte Fogel nach einer schweren Schulterverletzung ebenfalls am Halbmarathon teil. Mit einer Zeit von 2:29,20 erkämpfte sie sich, mit mehreren Minuten Vorsprung zur Nächsten, den siebten Endrang in der Damenklasse.

In der Klasse der Herren Kajak-Einer starteten Holger Fogel und Peter Rädler, beide im Seekajak. Fogel konnte von seiner jahrelangen Erfahrung voll profitieren und lieferte ebenfalls ein starkes Rennen ab. Er erreichte mit einer Zeit von 2:24,34 die Bestzeit der Seekajakfahrer und belegte den 18. Gesamtrang. Rädler suchte sich für sein überhaupt erstes Kajakrennen gleich einen Halbmarathon aus. Mit der Zeit von 2:47,21 belegte er Rang 37 unter 45 Teilnehmern in der Klasse der Herren.

Im abschließenden Saisonrennen zeigte sich der Lindauer Kanuclub von seiner besten Seite. Die Erfolge, die 2016, überwiegend auf Langstrecken, erpaddelt wurden, lassen laut Vereinsmitteilung ein äußerst positives Fazit zu. Nach einer kurzen Pause gehen die Athleten ins Wintertraining, um sich für die nächste Saison vorzubereiten. (lz)