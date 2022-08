Siglinde Fleißner erhält Verdienstmedaille

Landrat Elmar Stegmann hat Siglinde Fleißner geehrt, die im Rahmen einer Feierstunde Ende Juli im Sparkassensaal in Lindau nicht anwesend sein konnte. Dort wurden laut Pressemitteilung Bürgerinnen und Bürger des Landkreises ausgezeichnet, die sich nicht nur auf vielfältigste Weise ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren, sondern dies schon seit vielen Jahren und über das normale Maß hinaus tun. Nun hat die engagierte Hospizhelferin ihre Auszeichnung in einem gesonderten Termin von Landrat Elmar Stegmann erhalten.

Siglinde Fleißner ist seit 2003 als ehrenamtliche Hospizhelferin im stationären und ambulanten Bereich tätig. Mehrere Jahre führte sie die Kasse des Buchungsdienstes und ist immer noch als Kassenprüferin im Einsatz. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, dass es den Menschen im Hospiz in ihrem letzten Lebensabschnitt so gut wie nur möglich geht und dass sie vor allem ein offenes Ohr zum Reden haben. „Diese Arbeit gibt mir so viel zurück", so Fleißner im Gespräch mit dem Landrat.