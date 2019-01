Siegreiche Tennismädchen

Neun Spielerinnen und Spieler des Tennisclubs Lindau (TCL) hatten für die am vergangenen Wochenende in Memmingen ausgetragenen Schwäbischen Jugendhallenmeisterschaften im Tennis gemeldet. Ausrichter war diesmal der TV Memmingen, der die Begegnungen der mehr als 150 Meldungen auf drei Hallen mit insgesamt neun Plätzen verteilte. Nach einem intensiven Wochenende verzeichnet der TC Lindau vor allem bei den weiblichen Nachwuchsspielerinnen eine sehr positive Bilanz: Gleich in zwei Altersklassen gewann der TCL laut Vereinsbericht den Meistertitel.

Amelie Hejtmanek (Jahrgang 2007), an Position 1 gesetzt, gewann den Titel in der Altersklasse U14. Obwohl sie noch in der U12-Konkurrenz startberechtigt gewesen wäre, konnte sie sich gegen ihre älteren Gegnerinnen ohne Satzverlust im gesamten Turnierverlauf durchsetzen und überzeugte im Finale auch gegen Dauerrivalin Fabienne Schneider aus Memmingen mit einem 6:4/6:3-Sieg.

Als Topgesetzte marschierte Lotte Helmensdorfer (Jahrgang 2008) im U12-Wettbewerb als Jahrgangsjüngere mit ihrer offensiven Spielweise durch das 16er-Feld. Im Finale sah sie sich der stark aufspielenden Vereinskollegin Emma Pall (Jahrgang 2008) gegenüber. Im Endspiel setzte sich dann Lotte durch und siegte klar in zwei Sätzen (6:0/6:1).

Erfreulich aus Sicht des TC Lindau ist außerdem der zweite Platz von Ana Miovcic (Jahrgang 2011). Sie konnte sich im Teilnehmerfeld des U9-Wettbewerbs bis ins Finale spielen und hatte erst dort gegen die sehr stark aufspielende Augsburgerin Aurelia Löhrer das Nachsehen.