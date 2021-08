Siebenjähriger schießt unter Deck mit Signalpistole und verletzt sich

Ein siebenjähriger Junge hat sich am Sonntagmittag auf dem Bodensee bei Fußach mit einer Leuchtsignalpistole verletzt. Das Kind hat laut österreichischer Polizei unter Deck das Inventar erkundet und ist dort auf die Pistole gestoßen.

Er ging wohl davon aus, dass es sich um eine Taschenlampe handelte und feuerte sie ab. Dabei verletzte er sich am rechten Auge. Der Siebenjährige wurde nach der Erstversorgung an die Rettung in Bregenz übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Der verantwortliche Schiffsführer wird laut Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt.

