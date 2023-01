Sieben Männer fangen Schlägerei in Lokal an – Einen kennt die Polizei schon

Sieben Männer haben sich am Montag in einer Billard-Kneipe in Lindau eine Schlägerei angefangen. Die Männer schlugen sich auf den Kopf und ins Gesicht. Ein 19-Jähriger war der Polizei bereits bekannt.

Es war laut Polizei schon später am Abend, kurz vor zehn Uhr, als sich die Männer in einer Billiard-Kneipe in der Bregenzer Straße gegenseitig angriffen. „Ein der Lindauer Polizei nicht ganz unbekannter 19-Jähriger kam mit fünf weiteren Männern aus bisher unbekanntem Grund in Streit“, heißt es im Bericht der Polizei. Die Männer schlugen sich ins Gesicht und auf den Kopf, so die Polizei. Erst als die Polizei kam, beruhigten sich die Männer wieder.

Männer müssen mit einem Verfahren rechnen

Gegen fünf von ihnen habe die Polizei wegen wechselseitiger Körperverletzung ein Verfahren eingeleitet. Weil sie sich nicht so schwer verletzt hatten, wollten die Männer keine weitere Hilfe, so die Polizei. Ein Rettungswagen oder Arzt musste nicht kommen.