Sieben Jahrzehnte musikalische Leidenschaft

Der Komponist Nikolaus Brass feiert am Freitag, 25. Oktober, seinen 70. Geburtstag. Einen Monat später, am 28. November, erhält er den Kulturpreis der Stadt Lindau. Viel hat sich in den letzten Jahren getan, hat sich gerundet, wurde abgeschlossen oder neu angestoßen, wie sich im Gespräch mit Katharina von Glasenapp im Lindenhof herauskristallisierte.

Seit eineinhalb Jahren lebt Nikolaus Brass wieder in Lindau, im oberen Stockwerk seines Elternhauses, wo über die Jahre hinweg immer wieder während der Ferien kleinere und großformatige Werke entstanden. Hier am Gymnasium hatte ihn der „legendäre“ Musiklehrer Alfred Kuppelmayr geprägt, auch die Klavierpädagogin Gisela Heinemann hatte ihn an die neue Musik herangeführt und ermutigt, seinen musikalischen Weg zu gehen.

Der See, die Landschaft, das besondere Spiel von Licht, Luft und Wellen, der Sonnenstand, der Blick hinüber ins Rheintal, das Hinterland, all das hat sich ihm von Kindheit an tief eingegraben und kehrt in der Musik oder in manchen Stücktiteln wieder. So ist die Verleihung des Lindauer Kulturpreises natürlich auch eine besondere Freude für ihn: „Es berührt mich schon sehr, dass ich diesen Preis bekomme, obwohl ich hier nicht wirksam war und auch nicht groß präsent bin.“

Lindauer Werbeträger

Mit der Komposition „The Structures Of Echo – Lindauer Beweinung“ für 32 Stimmen und Orchester, uraufgeführt 2002 in Stuttgart und angeregt von dem Andachtsbild eines unbekannten Malers aus dem 15. Jahrhundert, das im Stadtmuseum hing, hat Brass auch den Namen seiner Heimatstadt in die Musikwelt getragen.

Auch wenn die Musik neben dem Medizinstudium, dem jahrzehntelang ausgeübten Erstberuf als Fachredakteur und der wachsenden Familie nicht immer die Hauptrolle spielen konnte – begleitet hat sie ihn immer. Studien bei Peter Kiesewetter in München und Helmut Lachenmann in Stuttgart, die Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik oder die intensive Begegnung mit dem amerikanischen Komponisten Morton Feldman setzten wichtige Impulse. Einladungen zu Festivals, Kompositionsaufträge, Zusammenarbeit mit renommierten Interpreten folgten, die Anerkennung in Komponistenkreisen und Auszeichnungen von offiziellen Seiten wuchsen. Aus den letzten Jahrzehnten seien hier der Musikpreis der Landeshauptstadt München 2009, die Aufnahme in die Bayerische Akademie der Schönen Künste 2014 oder der Kulturpreis Musik der Sudetendeutschen Landsmannschaft 2015 genannt.

Künstlerisch-musikalisch bedeutsam waren die Internationalen Weingartener Tage für Neue Musik im Jahr 2008, bei denen er auf Einladung von Rita Jans erstmals einen großen Querschnitt durch sein Werk präsentieren konnte. In Aufträgen für die Musica viva, die renommierte Konzertreihe für neue Musik des Bayerischen Rundfunks, für die Münchener Biennale, das Festival für Neues Musiktheater und erst im vergangenen Jahr für die Bayerische Staatsoper hat Nikolaus Brass sein Wirken auch auf szenische Projekte und Musiktheater ausgeweitet.

Das Werkverzeichnis von Kammermusik, größer und kleiner besetzten Orchesterwerken, Vokalmusik und ungewöhnlichen Instrumentenverbindungen ist mittlerweile auf zwölf eng bedruckte Seiten angewachsen, Auftragswerke für die Musica Viva 2020/21 und die Brühler Schlosskonzerte sind in Planung. Zur „Zukunftsmusik“ gehört ein Werk rund um den Themenkreis Orpheus und Eurydike, um Kunst und das Dasein des Künstlers, der sich seine Welt erfindet: Doch ob es wieder in Richtung Musiktheater geht, kann Brass noch nicht sagen.

Voller Terminkalender

Rund um Geburtstag und Kulturpreisverleihung verdichten sich die Ereignisse, tun sich auch neue Räume auf: Am kommenden Sonntag gestaltet das Vorarlberger Ensemble Plus mit dem Bratscher Andreas Ticozzi, der Geigerin Michaela Girardi und der Cellistin Jessica Kuhn ein Portraitkonzert im Magazin 4 (11 Uhr, Bergmannstraße 6, Bregenz). Am Samstag, 9. November, erklingt im Rahmen von „Texte und Töne“ im ORF Landesfunkhaus in Dornbirn die Uraufführung eines Auftragswerks des Symphonieorchesters Vorarlberg „Wieviel Heimat braucht der Mensch“ nach einem Text von Jean Améry. Im Rahmen der Kulturpreisverleihung am 28. November im Lindauer Stadttheater sind schließlich Werke für zwei Klarinetten und Akkordeon zu hören: Eigene im Dialog mit Werken von J.S. Bach, Robert Schumann und Domenico Scarlatti. Mit dem Klarinettenduo Beate Zelinsky und David Smeyers verbindet den Komponisten eine langjährige Zusammenarbeit, ebenso hat er eine große Liebe zu den Klangfarben des Akkordeons.

Beim Plattenlabel NEOS wird außerdem im November eine neue CD mit einem Orchesterstück von 2001 („Similar Sounds“) und einem großen Chorstück („Fallacies Of Hope – deutsches Requiem“) erscheinen (die ausdrucksstarken CD-Cover-Gemälde stammen übrigens von seiner Frau Stephanie von Hoyos). Nicht zuletzt bringt der Schott-Verlag noch bis Ende des Jahres einen Band mit Texten zur Musik und Werkkommentaren, gehört der wortgewandte Komponist doch, so der Verlag, „zu den scharfsinnigen und besonders unabhängigen Beobachtern des Kulturlebens“.

Der 2009 verstorbene Musikjournalist Reinhard Schulz schrieb über seine Musik: „Das aber ist es, was seine Musik so spannend macht. Sie verliert sich nicht, gerät nicht ins Plaudern, sie verhebt sich nicht.“ Und wir bleiben neugierig auf weitere musikalische Begegnungen: herzlichen Glückwunsch, Nikolaus Brass!